ПОЛИТИКА
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Трамп подвел экономику США
Экономика США впервые за три года сократилась на целых 0,3% — все из-за торговых войн президента
Трамп подвел экономику США
Экономика США в первом квартале 2025 года сократилась на 0,3% / Reuters
1 мая 2025 г.

Американская экономика сократилась в первом квартале 2025 года — впервые с начала 2022-го. Причем сократилась на целых 0,3%. Это вызвало опасения рецессии в США и замедления мировой экономики, пишет Financial Times (FT).

Президент Дональд Трамп обвинил в падении предшественника Джо Байдена. Он заявил, что «это его рыночные показатели, не мои», и заверил, что падение ВВП «НЕ СВЯЗАНО С ПОШЛИНАМИ», а виноваты «плохие цифры» после Байдена.

На митинге в Мичигане Трамп заявил: «Мы уже построили величайшую экономику. Сейчас все будет еще лучше». Но после публикации данных он вновь переложил вину на Байдена, подчеркнув: «Настоящий рост начнется, когда мы избавимся от «наследия Байдена».

Однако это неправда: при Джо Байдене экономика США сократилась лишь однажды, во время начала российско-украинской войны. В последнем квартале 2024 года экономика США росла на 2,4%.

Экономисты объяснили текущий спад другим фактором — рекордным ростом импорта, что также подтверждает причастность Трампа к падению. Бизнес и потребители спешили закупиться до вступления в силу новых тарифов Трампа — из-за этого импорт вырос на целых 41,3%.

Падение ВВП в первом квартале официально ставит экономику США на грань технической рецессии, уточняет FT.

Потребительское доверие рухнуло в апреле на 32% — до уровня, невиданного с рецессии 1990 года.

Фондовые рынки просели утром 30 апреля, но к вечеру Dow и S&P500 немного выросли, а Nasdaq незначительно упал.

С начала года Трамп ввел 10% пошлины на импорт почти со всего мира и 145% — на китайские товары. Затем он смягчил меры — на 90 дней отложил «зеркальные тарифы» до 49% и разрешил автопроизводителям получать налоговые льготы при сборке машин в США. Однако эта 90 дневная заморозка не успокоила потребителей — отсюда и резкий рост импорта.


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