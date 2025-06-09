ПОЛИТИКА
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Франция осудила попытки США контролировать Гренландию
Эммануэль Макрон заявил, что Гренландия не может быть объектом для захвата, намекнув на стремление США усилить контроль над арктическим островом
Франция осудила попытки США контролировать Гренландию
Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters
день назад

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня заявил, что Гренландия не является объектом для захвата. Об этом сообщает Politico.

Выступление Макрона прозвучало на фоне его предстоящего визита на остров, где он планирует провести переговоры с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Основные темы — безопасность в Северной Атлантике и Арктике, климатические изменения, энергетика и критически важные минералы.

«Гренландия не является объектом захвата, как и Антарктида или открытое море не могут быть проданы», — заявил Макрон в своей вступительной речи на конференции ООН по защите океанов, проходящей во французской Ницце.

Со времени возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно высказывал стремление установить контроль над Гренландией.

Недавно The Wall Street Journal сообщила, что Трамп распорядился усилить сбор разведданных об арктическом острове. После этого правительство Дании вызвало посла США и выразило протест.

В марте остров посетил вице-президент Джей Ди Вэнс в сопровождении советника по нацбезопасности Майка Уолца и министра энергетики Криса Райта — этот визит вызвал резкую критику в Копенгагене. Гренландские власти ограничили зону пребывания американских политиков — им разрешили посетить лишь военную базу США на острове.

Представитель Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт попытался оправдать политику Трампа, заявив: «Президент дал ясно понять: нас беспокоит будущее Арктики».

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