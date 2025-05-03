В последние месяцы среди демократов США нарастает волна возмущения и тревоги в связи с действиями администрации Дональда Трампа. Его союзник Илон Маск, возглавляющий Департамент правительственной эффективности (DOGE), инициировал масштабные сокращения федеральных служащих. Эти меры вызвали протесты и судебные иски со стороны государственных агентств и профсоюзов, которые считают такие действия незаконными и подрывающими стабильность госслужбы.

На фоне этих событий среди избирателей-демократов растет недовольство пассивностью партийного руководства. Многие требуют от лидеров более решительных действий и выражения гнева в ответ на происходящее. Активисты и молодые политики призывают к смене поколений в руководстве Демократической партии и более агрессивной стратегии сопротивления.

Согласно опросу Квиннипэкского университета, проведенному в феврале, уже тогда лишь 40% сторонников Демократической партии одобряли работу ее лидеров в Конгрессе, тогда как 70% считали реакцию партии на действия Дональда Трампа неудовлетворительной.

При этом, как многие отмечают, в стане демократов наблюдается не столько идейный разлад, сколько дефицит лидерства. Среди членов партии и сочувствующих независимых нет фигуры, способной объединить электорат и четко артикулировать альтернативу Трампу. Оппозиция выглядит разобщенной и инертной, что только усиливает позиции действующего президента. В отличие от Республиканской партии, где Трамп пользуется подавляющей поддержкой — 91%, демократы демонстрируют кризис управленческой воли и стратегического центра.



Еще в ноябре 2024 года, сразу после поражения демократов на президентских выборах, ТRТ на русском писал , что уход Джо Байдена и Камалы Харрис из Белого дома создаст серьезный вакуум в партийном руководстве.

Тогда бывший директор по коммуникациям Белого дома и ведущая MSNBC Джен Псаки также охарактеризовала ситуацию как пребывание «в пустыне» без четкого лидера.

Кроме того, многие аналитики сходятся во мнении, что внутри Демократической партии на протяжении многих лет сохраняется систематическая нехватка подлинно демократических процедур — особенно в вопросах выдвижения и утверждения кандидатов. Так, Камала Харрис получила номинацию после отказа Байдена от участия в выборах в ускоренном режиме. Эта проблема имеет серьезные последствия, включая отчуждение значительной части избирателей и формирование восприятия партии как элитарной структуры.

«Никто» — лидер демократов

Согласно апрельскому опросу Quantus Insights , аналитической компании, специализирующейся на политических опросах и прогнозировании выборов, проведенному среди 1000 зарегистрированных избирателей, наибольшее число респондентов считает, что конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес лучше отражает ценности Демократической партии, чем вице-президент Камала Харрис: 19% против 17% соответственно.

Тем не менее в комментарии к данным опроса подчеркивается, что, несмотря на лидерство Окасио-Кортес и Харрис, их незначительное преимущество вновь указывает на фрагментацию внутри коалиции — фактор, который может ослабить партийную мобилизацию и усложнить формирование единой повестки к следующим выборам. Эксперты предупреждают, что разрозненность может ослабить доверие избирателей к стратегическим планам демократов.

В том же опросе другие политические фигуры получили следующие результаты: сенатор Кори Букер — 12%, сенатор Берни Сандерс — 10%, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис — 9%, бывший президент Барак Обама — 7%, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — 4%, и бывший президент Джо Байден — 2%.

При этом 20% участников выбрали вариант «никто» или «кто-то другой», что выявило отсутствие ярко выраженного лидера. В издании Newsweek, реагируя на итоговые цифры опроса, также подчеркивают существующий вакуум лидерства в Демократической партии и сравнительно растущую популярность отдельных имен, особенно среди активного электората.

Эти данные совпадают с результатами опроса , проведенного месяцем ранее исследовательской компанией SSRS по заказу CNN. Окасио-Кортес также заняла первое место как политик, наиболее точно отражающий ценности Демократической партии, опередив других предполагаемых лидеров. В частности, она набрала 10% голосов, опередив Харрис (9%), Сандерса (8%) и Джеффриса (6%).

При этом, как видно, конгрессвумен вышла вперед с минимальным отрывом, что вновь обнажило отсутствие ярко выраженного лидера.

Опрос CNN также показал, что уровень одобрения Демократической партии среди американцев достиг «рекордно низких» 29%, что отчасти обусловлено нарастающим разочарованием со стороны ее собственных сторонников.

Другими словами, как выявил опрос, особую обеспокоенность среди стратегов Демократической партии вызывает то, что поддержка снижается даже внутри ее собственной электоральной базы — особенно в сравнении с куда более высоким уровнем доверия в начале президентского срока Байдена. Причем этот спад наблюдается как среди либерального крыла, так и среди умеренных избирателей.

Согласно уже другому опросу The Center Square Voters' Voice, также проведенному в прошлом месяце, 38% демократически настроенных избирателей США не смогли назвать лидера своей партии или считают, что его вообще нет — это самый популярный ответ. Второе место заняла Камала Харрис с 10%. Остальные ответы были крайне раздроблены: Хаким Джеффрис и Чак Шумер набрали по 7%, Берни Сандерс — 6%, Окасио-Кортес и Байден — по 5%, а Обама и Кори Букер — по 3%.

Как отметил глава исследовательской группы, опрос показал отсутствие ясного лидера среди демократов: голоса распыляются на множество известных политиков, включая даже таких фигурантов, как Джош Шапиро. Клинтоны, Гэвин Ньюсом и Нэнси Пелоси набрали всего по 1%, другие — еще меньше.

На этом фоне становится также заметно, как старые имена постепенно отходят на второй план — в том числе и сама Камала Харрис.

Хотя спустя полгода после поражения на выборах 2024 года Камала Харрис предпринимает попытки вернуться в активную политику. После продолжительного периода публичного затишья она вновь заявила о себе, выступив недавно в Сан-Франциско — это многими воспринимается как спланированная попытка перезапустить политическую карьеру

Пережив политический разгром на выборах, она утратила позиции на федеральном уровне и, как отмечают политические обозреватели, сейчас ищет новое поле для реализации своего ослабевшего политического капитала. В частности, рассматриваются два возможных сценария ее возвращения — участие в губернаторской гонке в Калифорнии или начало подготовки к президентской кампании 2028 года. В самой Демократической партии, на фоне внутреннего кризиса, ее возвращение вызывает сдержанную реакцию.

Таким образом, несмотря на попытки отдельных представителей Демпартии сформировать вокруг себя образ оппозиционного лидера, социологические данные свидетельствуют о глубоком кризисе лидерства. Ни Харрис, ни другие потенциальные претенденты — включая Окасио-Кортес, Букера и других — не пользуются безоговорочной поддержкой электората. Заметная доля избирателей либо не видит ни одного подходящего кандидата, либо не может определиться вовсе, что также указывает на отсутствие общепризнанного флагмана движения.

С одной стороны, несмотря на серьезный кризис центрального руководства после поражения на выборах, у Демократической партии сохраняется значительный кадровый резерв в лице влиятельных губернаторов, сенаторов и конгрессменов. С другой — в лагере демократов царит неопределенность. Среди них не видно ярких фигур, способных не только взять на себя лидерство, но и вдохновить электорат, обозначить свежую повестку и стать символом обновления партии в глазах общества.

Этот вакуум лидерства может дорого обойтись партии накануне промежуточных выборов 2026 года, и особенно в преддверии президентской кампании 2028-го. Оппозиция Трампу остается аморфной и не способной выдвинуть убедительную альтернативу, что усиливает его позиции на фоне общего кризиса партийной идентичности у демократов. Без четкого месседжа и харизматичного лидера, способного консолидировать различные фракции внутри партии, демократы рискуют растерять доверие избирателей.

Таким образом демократы находятся на перепутье: либо им удастся консолидироваться, выдвинуть убедительную повестку и сформировать новое эффективное лидерство, способное вдохновить сторонников, либо партия рискует утратить доверие своего электората и влияние на общенациональную политическую повестку.