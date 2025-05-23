ПОЛИТИКА
4 мин чтения
Трамп прижимает Европу к стенке
Президент США пригрозил 50% пошлинами на товары из ЕС и 25% налогом на Apple, если iPhone не будут делать в Америке
Трамп прижимает Европу к стенке
Дональд Трамп / Reuters
23 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил введением 50-процентных пошлин на все товары из Европейского союза, а также 25-процентным налогом на продукцию Apple, если компания не перенесет производство iPhone в Америку. Угрозы, высказанные в социальных сетях, в очередной раз продемонстрировали способность Трампа одним постом нарушить работу мировой экономики.

Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в торговых переговорах с ЕС, который предложил взаимно обнулить пошлины, в то время как президент настаивает на сохранении базового 10-процентного налога на большинство импортных товаров.

«Наши переговоры с ними заходят в никуда! — написал Трамп в Truth Social. — Поэтому я рекомендую прямую 50-процентную пошлину на Европейский союз, начиная с 1 июня 2025 года. Пошлины не будет, если товар построен или произведен в Соединенных Штатах».

Этому посту предшествовала угроза импортных налогов в отношении Apple за планы продолжить производство iPhone в Азии. Apple теперь присоединяется к Amazon, Walmart и другим крупным американским компаниям, оказавшимся на прицеле Белого дома.

«Я давно проинформировал Тима Кука из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготавливаться и производиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще, — написал Трамп. — Если это не так, Apple должна заплатить США пошлину не менее 25%».

Заявление Трампа критически важно тем, что он предполагает, что сама компания понесет расходы по пошлинам, противореча своим более ранним утверждениям о том, что иностранные страны возьмут на себя расходы по импортным налогам. Как правило, импортеры платят пошлины, а расходы часто перекладываются на потребителей в виде более высоких цен.

В ответ на пошлины Трампа на Китай генеральный директор Apple Тим Кук заявил ранее в этом месяце, что большинство iPhone, продаваемых в США в текущем финансовом квартале, будут поставляться из Индии, а iPad и другие устройства — из Вьетнама. После введения Трампом пошлин в апреле банковские аналитики подсчитали, что iPhone стоимостью 1200 долларов при производстве в Америке подорожает до 1500-3500 долларов.

Рынки мгновенно отреагировали на посты Трампа: индекс S&P 500 снизился примерно на 1%. Биржи выработали сверхчувствительность к заявлениям американского президента, часто падая при объявлении высоких пошлин и восстанавливаясь при отказе от угроз.

Министр финансов США Скотт Бессент попытался внести ясность в посты Трампа в пятничном интервью шоу Fox News.

Бессент заявил, что у ЕС есть «проблема коллективных действий», поскольку 27 государств-членов представлены «этой одной группой в Брюсселе», так что «базовые страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их имени».

Основа аргументов Трампа против ЕС заключается в том, что Америка имеет «совершенно неприемлемый» торговый дефицит с 27 государствами-членами. Страны имеют торговый дефицит, когда импортируют больше товаров, чем экспортируют.

Европейская комиссия утверждает, что торговля между ЕС и США в целом сбалансирована, если учитывать не только товары, но и услуги. США, как глобальный финансовый и технологический центр, продают Европе больше услуг, чем покупают. Однако это лишь частично компенсирует американский дефицит в торговле товарами. В итоге торговый дисбаланс между блоками составляет 48 млрд евро (54 млрд долларов) в пользу ЕС.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что исполнительная комиссия ЕС имеет полную поддержку его страны в работе по «сохранению нашего доступа к американскому рынку».

«Я думаю, такие пошлины никому не помогают, а только приведут к страданиям экономического развития на обоих рынках, — сказал Вадефуль в Берлине. — Поэтому мы все еще рассчитываем на переговоры и поддерживаем Европейскую комиссию в защите Европы и европейского рынка, работая в то же время над убеждением в Америке».

Помощники Трампа заявляли, что цель его пошлин — изолировать Китай и заключить новые соглашения с союзниками, но торговые угрозы президента подрывают логику этих утверждений. Мало того, что ЕС может столкнуться с более высокими пошлинами, чем Китай, но блок государств-членов мог бы лучше создать широкий фронт с Китаем и другими странами против торговой политики Трампа, считает немецкий экономист Марсель Фрачер.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us