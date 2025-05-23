Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил введением 50-процентных пошлин на все товары из Европейского союза, а также 25-процентным налогом на продукцию Apple, если компания не перенесет производство iPhone в Америку. Угрозы, высказанные в социальных сетях, в очередной раз продемонстрировали способность Трампа одним постом нарушить работу мировой экономики.

Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в торговых переговорах с ЕС, который предложил взаимно обнулить пошлины, в то время как президент настаивает на сохранении базового 10-процентного налога на большинство импортных товаров.

«Наши переговоры с ними заходят в никуда! — написал Трамп в Truth Social. — Поэтому я рекомендую прямую 50-процентную пошлину на Европейский союз, начиная с 1 июня 2025 года. Пошлины не будет, если товар построен или произведен в Соединенных Штатах».

Этому посту предшествовала угроза импортных налогов в отношении Apple за планы продолжить производство iPhone в Азии. Apple теперь присоединяется к Amazon, Walmart и другим крупным американским компаниям, оказавшимся на прицеле Белого дома.

«Я давно проинформировал Тима Кука из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготавливаться и производиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще, — написал Трамп. — Если это не так, Apple должна заплатить США пошлину не менее 25%».

Заявление Трампа критически важно тем, что он предполагает, что сама компания понесет расходы по пошлинам, противореча своим более ранним утверждениям о том, что иностранные страны возьмут на себя расходы по импортным налогам. Как правило, импортеры платят пошлины, а расходы часто перекладываются на потребителей в виде более высоких цен.

В ответ на пошлины Трампа на Китай генеральный директор Apple Тим Кук заявил ранее в этом месяце, что большинство iPhone, продаваемых в США в текущем финансовом квартале, будут поставляться из Индии, а iPad и другие устройства — из Вьетнама. После введения Трампом пошлин в апреле банковские аналитики подсчитали, что iPhone стоимостью 1200 долларов при производстве в Америке подорожает до 1500-3500 долларов.

Рынки мгновенно отреагировали на посты Трампа: индекс S&P 500 снизился примерно на 1%. Биржи выработали сверхчувствительность к заявлениям американского президента, часто падая при объявлении высоких пошлин и восстанавливаясь при отказе от угроз.

Министр финансов США Скотт Бессент попытался внести ясность в посты Трампа в пятничном интервью шоу Fox News.

Бессент заявил, что у ЕС есть «проблема коллективных действий», поскольку 27 государств-членов представлены «этой одной группой в Брюсселе», так что «базовые страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их имени».

Основа аргументов Трампа против ЕС заключается в том, что Америка имеет «совершенно неприемлемый» торговый дефицит с 27 государствами-членами. Страны имеют торговый дефицит, когда импортируют больше товаров, чем экспортируют.

Европейская комиссия утверждает, что торговля между ЕС и США в целом сбалансирована, если учитывать не только товары, но и услуги. США, как глобальный финансовый и технологический центр, продают Европе больше услуг, чем покупают. Однако это лишь частично компенсирует американский дефицит в торговле товарами. В итоге торговый дисбаланс между блоками составляет 48 млрд евро (54 млрд долларов) в пользу ЕС.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что исполнительная комиссия ЕС имеет полную поддержку его страны в работе по «сохранению нашего доступа к американскому рынку».

«Я думаю, такие пошлины никому не помогают, а только приведут к страданиям экономического развития на обоих рынках, — сказал Вадефуль в Берлине. — Поэтому мы все еще рассчитываем на переговоры и поддерживаем Европейскую комиссию в защите Европы и европейского рынка, работая в то же время над убеждением в Америке».

Помощники Трампа заявляли, что цель его пошлин — изолировать Китай и заключить новые соглашения с союзниками, но торговые угрозы президента подрывают логику этих утверждений. Мало того, что ЕС может столкнуться с более высокими пошлинами, чем Китай, но блок государств-членов мог бы лучше создать широкий фронт с Китаем и другими странами против торговой политики Трампа, считает немецкий экономист Марсель Фрачер.