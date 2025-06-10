Высший совет национальной безопасности Ирана 9 июня предупредил: если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, Тегеран ударит в ответ по всей ядерной инфраструктуре Израиля, используя собранные разведданные. Об этом сообщает агентство Mehr.

В заявлении совета говорится, что иранские спецслужбы получили «огромный объем стратегической и чувствительной информации и документов» о ядерных объектах Израиля.

«Доступ к этим данным и завершение информационно-оперативного цикла позволяют вооруженным силам Ирана немедленно отреагировать на любую потенциальную атаку сионистского режима на наши ядерные объекты ударом по его секретным ядерным объектам», — говорится в сообщении.

Кроме того, совет предупредил, что «любое злонамеренное действие против экономической или военной инфраструктуры Ирана» будет встречено точным и соразмерным ответом.

Ранее иранские СМИ, близкие к властям, сообщили, что Тегеран якобы получил доступ к израильским разведданным, включая документы, касающиеся ядерных объектов Израиля. Издания утверждают, что тысячи документов были вывезены с территории Израиля и доставлены в Иран.

Хотя операция прошла давно, агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщает, что из-за большого объема документов их анализ занял значительное время.

В воскресенье министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что у Тегерана есть «обширный массив стратегических и конфиденциальных израильских документов, включая планы и данные о ядерных объектах», и пообещал вскоре начать публикацию материалов.

Это заявление прозвучало на фоне планов Франции, Германии и Великобритании потребовать на заседании Совета МАГАТЭ признания Тегерана нарушившим соглашения 2015 года. По данным МАГАТЭ, Иран накопил 400 кг урана, обогащенного до 60%, что почти соответствует оружейному уровню.

Если МАГАТЭ поддержит резолюцию, в октябре против Ирана могут быть восстановлены санкции ООН. Тегеран, в свою очередь, угрожает дальнейшими ограничениями доступа инспекторов и ускорением обогащения.

США и Иран пока не согласовали дату возобновления переговоров. Дональд Трамп, несмотря на выход из ядерной сделки в 2018 году, выразил готовность заключить новое соглашение и дал 60-дневный срок, который истекает 11 июня.



