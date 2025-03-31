Ереван официально уведомил секретариат ОДКБ о том, что не будет подписывать документ о бюджете организации на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Участие страны в ОДКБ заморожено с августа 2024 года, когда армянские власти заявили о недоверии к организации. МИД Армении подчеркнул, что детали бюджета не подлежат огласке из-за внутренних правил ОДКБ.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин говорил, что в случае неуплаты Ереваном взноса «никого выгонять, наверное, не будут», но допустил «разные сценарии» развития ситуации.

В августе 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о приостановке участия в ОДКБ. Сроков выхода из организации он не назвал.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за бездействие во время Карабахской войны. Он называл организацию «союзом–пузырем» и обвинял ее участников в совместном с Баку планировании «агрессии против Армении».

В январе 2025 года Служба внешней разведки Армении опубликовала доклад, в котором заявила, что Ереван не собирается возвращаться в ОДКБ в этом году.

«Мы считаем маловероятным, что в 2025 году причины, по которым Армения приостановила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы считаем, что престиж этой организации останется под большим вопросом и станет «пищей для размышлений» для других государств-членов», — говорится в документе.