ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Армения отказалась платить ОДКБ
Армения отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 год, окончательно заморозив свое участие в организации
Армения отказалась платить ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters
31 марта 2025 г.

Ереван официально уведомил секретариат ОДКБ о том, что не будет подписывать документ о бюджете организации на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Участие страны в ОДКБ заморожено с августа 2024 года, когда армянские власти заявили о недоверии к организации. МИД Армении подчеркнул, что детали бюджета не подлежат огласке из-за внутренних правил ОДКБ.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин говорил, что в случае неуплаты Ереваном взноса «никого выгонять, наверное, не будут», но допустил «разные сценарии» развития ситуации.

В августе 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о приостановке участия в ОДКБ. Сроков выхода из организации он не назвал.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за бездействие во время Карабахской войны. Он называл организацию «союзом–пузырем» и обвинял ее участников в совместном с Баку планировании «агрессии против Армении».

В январе 2025 года Служба внешней разведки Армении опубликовала доклад, в котором заявила, что Ереван не собирается возвращаться в ОДКБ в этом году.

«Мы считаем маловероятным, что в 2025 году причины, по которым Армения приостановила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы считаем, что престиж этой организации останется под большим вопросом и станет «пищей для размышлений» для других государств-членов», — говорится в документе.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us