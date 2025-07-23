В израильском парламенте прошла конференция с участием крайне правых политиков и поселенцев, на которой обсуждались планы аннексии сектора Газа и превращения его в «еврейскую Ривьеру». Министр финансов и министр в оборонном ведомстве Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Тель-Авив получил «зеленый свет от президента США» на реализацию этого проекта: «Мы оккупируем Газу и сделаем ее неотъемлемой частью Израиля».

Смотрич также поддержал идею «безопасностной аннексии» северной части Газы, где, по его словам, планируется создать три еврейских поселения. Он подчеркнул, что план переселения палестинцев в третьи страны будет способствовать заселению эксклава евреями.

Речь идет о развитии ранее озвученной идеи Дональда Трампа о превращении Газы в «курортную зону Ближнего Востока». Несмотря на осуждение этой концепции многими мировыми лидерами, включая президентов Франции, Испании и Китая, она сохраняет поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Комментариев из Вашингтона по поводу заявлений Смотрича пока не поступало.

С трибуны прозвучали призывы построить в Газе «укрепленные еврейские города» и «возродить еврейское присутствие» — именно так описала свои цели депутат Лимор Сон Хар-Мелех. Поселенческое движение «Нахала» представило план строительства 300 тыс. жилых единиц и заселения анклава 1,2 млн евреев. В проекте утверждается, что палестинцы «утратили легитимность продолжать жить в этом районе», а их депортация — «необходимый этап».

С 7 октября 2023 года в Газе погибло более 59 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. Израильская военная кампания привела к гуманитарной катастрофе и разрушению системы здравоохранения. В отношении израильского руководства возбуждены международные дела о геноциде и военных преступлениях.