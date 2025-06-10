ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Британия готовит санкции против израильских министров
Британия намерена ввести санкции против двух израильских министров, поддержавших радикальные меры в Газе и на Западном берегу
Британия готовит санкции против израильских министров
Лондон заморозит активы Бен-Гвира и Смотрича / Reuters
21 час назад

Великобритания планирует присоединиться к санкциям против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, официальное объявление о санкциях ожидается в ближайшее время. Активы обоих министров на территории Соединенного Королевства будут заморожены. Им также запретят въезд в страну. Кроме того, британским финансовым учреждениям будет запрещено проводить любые транзакции с их участием.

Таким образом Лондон намерен присоединиться к Канаде, Австралии и Новой Зеландии, которые уже ввели аналогичные ограничения.

Поводом для мер стали резкие высказывания министров по ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Министр финансов Израиля Смотрич публично одобрил расширение израильских поселений, несмотря на то, что международное право считает их строительство незаконным.

Кроме того, Смотрич выступал против поставок гуманитарной помощи в Газу. В одном из заявлений он пообещал не допустить даже «зернышка пшеницы» в зону боевых действий. В мае он также заявил, что «Газа будет полностью разрушена», а палестинцы «в большом количестве уедут в третьи страны».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, заявлял, что на месте мечети Аль-Акса в Иерусалиме должна появиться синагога. Он также неоднократно призывал поощрять «добровольную эмиграцию» жителей сектора Газа. По его словам, гуманитарная помощь в эксклав не требуется, так как ее «и так достаточно». Решение о возобновлении поставок он назвал «серьезной ошибкой».

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал заявления израильских министров «чудовищными». По информации The New York Times, кабинет премьер-министра Кира Стармера обсуждает санкции против Бен-Гвира и Смотрича уже несколько месяцев. Лондон выступает против расширения израильской военной кампании в Газе и настаивает на бесперебойной поставке гуманитарной помощи.

Представитель израильского правительства, чьи слова приводит The Times, назвал «возмутительным, что избранные министры подвергаются подобным мерам». Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал инициативу Лондона «скандальной» и заявил, что правительство Израиля соберется на специальное заседание, чтобы обсудить возможный ответ.

Истории
Захарова призывает Баку не выдергивать слова из контекста
Китайские редкоземы растопят сердце Трампа?
Трамп присвоил себе победу над Гитлером
Генсек НАТО: перемирие в Украине может привести к…
Казахстан готовится запретить никабы
Удары по Киеву и Одессе: есть погибшие
Израиль депортирует активистов «Флотилии свободы»
Республиканцы разглядели выгоду в протестах
Азербайджан резко ответил на заявление Мединского
Израильский генерал заявил о «победе ХАМАС»
Россия боится превращения Украины в «огромный Карабах»
НАТО готовится к конфликту с Россией
Россия выдвигает новые условия мира
«Аморальный» и «безрассудный»: Калифорния намерена судиться с Трампом из-за ввода войск
США и Израиль рвутся вывести миротворцев из Ливана
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us