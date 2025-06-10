Великобритания планирует присоединиться к санкциям против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, официальное объявление о санкциях ожидается в ближайшее время. Активы обоих министров на территории Соединенного Королевства будут заморожены. Им также запретят въезд в страну. Кроме того, британским финансовым учреждениям будет запрещено проводить любые транзакции с их участием.

Таким образом Лондон намерен присоединиться к Канаде, Австралии и Новой Зеландии, которые уже ввели аналогичные ограничения.

Поводом для мер стали резкие высказывания министров по ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Министр финансов Израиля Смотрич публично одобрил расширение израильских поселений, несмотря на то, что международное право считает их строительство незаконным.

Кроме того, Смотрич выступал против поставок гуманитарной помощи в Газу. В одном из заявлений он пообещал не допустить даже «зернышка пшеницы» в зону боевых действий. В мае он также заявил, что «Газа будет полностью разрушена», а палестинцы «в большом количестве уедут в третьи страны».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, заявлял, что на месте мечети Аль-Акса в Иерусалиме должна появиться синагога. Он также неоднократно призывал поощрять «добровольную эмиграцию» жителей сектора Газа. По его словам, гуманитарная помощь в эксклав не требуется, так как ее «и так достаточно». Решение о возобновлении поставок он назвал «серьезной ошибкой».

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал заявления израильских министров «чудовищными». По информации The New York Times, кабинет премьер-министра Кира Стармера обсуждает санкции против Бен-Гвира и Смотрича уже несколько месяцев. Лондон выступает против расширения израильской военной кампании в Газе и настаивает на бесперебойной поставке гуманитарной помощи.

Представитель израильского правительства, чьи слова приводит The Times, назвал «возмутительным, что избранные министры подвергаются подобным мерам». Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал инициативу Лондона «скандальной» и заявил, что правительство Израиля соберется на специальное заседание, чтобы обсудить возможный ответ.