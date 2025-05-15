Германия возьмет на себя ключевую роль в укреплении обороны Европы и создаст сильнейшую регулярную армию в ЕС. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, выступая 14 мая в Бундестаге со своей первой речью в качестве главы правительства.

«Федеральные власти предоставят все необходимые ресурсы, чтобы Бундесвер стал сильнейшей конвенциональной армией Европы, — сказал Мерц. — Это наш долг как крупнейшей экономики и самого населенного государства ЕС. Наши партнеры не просто ожидают этого — они требуют этого от нас».

Такое заявление прозвучало на фоне беспрецедентного пересмотра бюджетной политики: правительство Мерца намерено смягчить «долговой тормоз» в конституции, что откроет доступ к сотням миллиардов евро на нужды обороны, включая поддержку Украины.

«Наша цель — сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы оружие оставалось средством сдерживания, а не применения», — подчеркнул канцлер.

Он подтвердил, что Германия, оставаясь вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США, продолжит поддержку Киева.

«Никаких сомнений в нашей позиции быть не может: мы — на стороне Украины, безусловно и последовательно», — отметил политик.

Мерц также выразил обеспокоенность сближением Китая и России и заявил, что Германия будет добиваться от Пекина более активной роли в прекращении конфликта. Каким именно образом, уточнять новоизбранный канцлер не стал.

Создание сильной армии потребует масштабных усилий: глава вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер заявил в апреле, что стране необходимо 100 тысяч новых военнослужащих «в максимально сжатые сроки». Добиться этого возможно только восстановив обязательную службу — крайне непопулярная мера, на которую кабинет Мерца сейчас вряд ли пойдет.

Германия потеряла статус самой сильной страны и мощнейшей военной державы Европы после Второй Мировой войны. Западные союзники намеренно не давали ФРГ развить свою военную продукцию до довоенных уровней. Однако с 2022 Берлин решил изменить политику и начал усиленно наращивать вооруженные силы.



