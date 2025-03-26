Президент США Дональд Трамп опроверг опасения, что высокопоставленные чиновники случайно включили журналиста в групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы военной операции. По словам президента, в группе «не было засекреченной информации».

Как выяснилось, в чат под названием «Houthi PC small group» входили высокопоставленные официальные лица, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил в сенсационном репортаже в понедельник, что его по ошибке добавили в чат «Houthi PC small group» 13 марта, после того как двумя днями ранее он получил запрос на подключение от аккаунта с именем советника по национальной безопасности США Майка Уолтца.

На встрече в Белом доме во вторник Трамп выразил уверенность в своей команде национальной безопасности, заявив: «Наша национальная безопасность сейчас сильнее, чем когда-либо».

Советник Уолтц во вторник признал, что берет на себя «полную ответственность» за включение журналиста в приватную группу Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали планируемый военный удар в Йемене.

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу, — заявил Уолтц телеканалу Fox News. — Это позор. Мы доберемся до сути произошедшего».

Уолтц резко раскритиковал Голдберга, назвав его «низшим отребьем среди журналистов» и отрицая какую-либо личную связь с ним.

«Я не знаю этого парня. Знаю его только по ужасной репутации», — сказал он, поставив под вопрос, как номер Голдберга вообще оказался в группе.

Трамп отмахнулся от опасений по поводу утечки, заявив журналистам в Белом доме в понедельник: «Я ничего об этом не знаю» и одновременно защитил Уолтца от нападок. «Его не уволят», — сказал Трамп, назвав инцидент «ошибкой».

Демократы, однако, потребовали привлечь виновных к ответственности. Заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер осудил утечку как «неряшливую, небрежную и некомпетентную».