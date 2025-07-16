Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Вашингтоне, предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными экономическими последствиями, если не прекратят торговлю с Россией.

Выступая перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, Рютте заявил: «Если Россия не проявит серьезности в вопросе переговоров в течение 50 дней, президент Трамп пообещал ввести вторичные санкции против стран, таких как Индия, Китай и Бразилия».

Он призвал лидеров этих стран использовать свое влияние на российского президента Владимира Путина, иначе, по его словам, «это ударит по вам очень болезненно».

Трамп ранее объявил о планах передать Украине значительный объем вооружений, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы, профинансированные Европой. Параллельно он пригрозил 100-процентными тарифами в отношении всех, кто продолжит закупать у России нефть, газ, уран или другую продукцию.

Сенатор Джин Шахин подчеркнула, что не поддерживает идею 50-дневного «окна» для России, поскольку «каждый день войны — это новые погибшие украинцы». Сенатор Том Тиллис также выразил обеспокоенность, что Путин может использовать эти 50 дней для усиления позиций перед переговорами.

Одновременно в Конгрессе обсуждается законопроект Грэма и Блументаля, предполагающий введение 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих покупать у России энергоресурсы. Законопроект уже поддержали 85 сенаторов из обеих партий.