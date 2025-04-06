Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц вновь попался на пренебрежении правилами безопасности. На этот раз он вместе с помощниками использовал почту Gmail для обсуждения военных вопросов с коллегами из других стран. Уолтцу могут не простить очередной промах.

Все тайное становится явным

В распоряжении американских СМИ оказались документы, которые подтверждают, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц вместе с помощниками использовали личные аккаунты на Gmail для решения рабочих вопросов.

Эту информацию подтвердили три источника в госаппарате. Через свой личный аккаунт высокопоставленный американский чиновник пересылал важные документы, планировал встречи и вел рабочий календарь.

Его главный помощник с личной почты вел переписку с зарубежными коллегами, в которой обсуждал чувствительные военные вопросы и вопросы вооружения.

Получила свое продолжение и история с мессенджером Signal. Оказалось, что секретный чат, куда добавили главного редактора The Atlantic и где обсуждались удары по йеменских хуситам, был не единственным. В мессенджере существовало около 20 рабочих чатов, где обсуждались внешнеполитические вопросы.

В частности, война в Украине, отношения США с Китаем, происходящее в секторе Газа. Сведения зачастую содержали конфиденциальную информацию.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз всю информацию отрицает, утверждая, что Майк Уолтц не стал бы распространять секретную информацию через открытый аккаунт. Он также добавил, что чиновники могут использовать Signal на правительственных устройствах для обсуждения некоторых вопросов, но не тех, которые находятся под грифом секретно, в некоторых ведомствах приложение даже автоматически устанавливается на телефоны сотрудников.

По словам Хьюза, мессенджер использовали как в администрации Джозефа Байдена, так и в администрации Дональда Трампа, он входит в число разрешенных инструментов для несекретной информации.

Источники американских СМИ также не подтвердили, что Уолтц передавал секретную информацию, но при этом все они сообщили, что в переписке содержались конфиденциальные сведения о работе системы нацбезопасности США.

Этот скандал с публикацией в СМИ разгорелся через неделю после предыдущего, по итогам которого американский лидер Донадьд Трамп решил не увольнять Майка Уолтца. Президент тогда оставил его на своем посту, чтобы не признавать публично наличие проблемы.

К тому же публикация о той утечке появилось в либеральных СМИ, которые глава государства не особо жалует. Как писали издания, американский лидер согласился, что «Майк Уолтц облажался», однако не захотел отправлять его в отставку, чтобы это «не стало победой либеральных СМИ».

Проблемы внутри команды

Американские издания пишут, что хотя Майк Уолтц и остался в своей должности, отношение коллег к нему сильно изменилось.

Он потерял расположение президента, а другие высокопоставленные чиновники, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлз и директор по кадрам Белого дома Серхио Гор, по сведениям американских изданий, выступали за отставку советника президента США по нацбезопасности.

Впрочем, публично об этом никто из них не говорил. После нынешнего скандала с использованием личной почты у Уолтца может прибавиться проблем.

Американские СМИ обратили внимание на давние высказывания Майка Уолтца, который был ярым противником использования незашифрованных каналов общения в рабочих целях. Во время президентской кампании 2016 года он активно критиковал Минюст за отказ предъявить обвинения кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон за использование личного адреса электронной почты Gmail в период с 2009 по 2013 год, когда она была госсекретарем.

В разгар противостояния между Хиллари Клинтон и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом всплыла информация о том, что бывшая глава Госдепа отправила свыше 100 писем, содержащих секретную информацию.

Сейчас, как пишут издания, конгрессмены от Демократической партии США «пришли в ярость» и «намерены привлечь к ответственности администрацию Дональда Трампа». Кроме того, эксперты обеспокоились тем, что использование руководством США Signal и Gmail для рабочих переписок может нарушать федеральные законы о хранении записей.

Ева Гальперин, директор по кибербезопасности в Electronic Frontier Foundation объяснила: «Если вы не используете специальную шифровку, обычная электронная почта не имеет сквозного шифрования, и содержимое сообщения может быть перехвачено и прочитано во многих точках, в том числе на почтовых серверах Google».

В условиях растущего давления на администрацию Дональда Трампа то, как его команда и, в частности, Майк Уолтц, обращается с конфиденциальной информацией, остается в центре внимания.

Трамп держится за свою команду

Политический эксперт, автор бестселлера «Министерство правды: демократия, реальность и война республиканцев с недавним прошлым» Стив Бенен обратил особое внимание на то, что источники в Белом доме продолжают предоставлять СМИ компрометирующие подробности о советнике по национальной безопасности.

«Разоблачения, касающиеся Уолтца, сами по себе примечательны, но не менее важна и история, стоящая за всем этим: есть инсайдеры, готовые рассказать о проблемах Уолтца, что никогда не было хорошим знаком для чиновника», — считает политолог.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с TRT на русском отметил, что сейчас за администрацией Трампа очень внимательно следят и «ищут различные нарушения стандартных процедур».

«Это бывает практически каждый раз, когда приходит новая команда. Кто-то совершает ошибки, кто-то допускает небрежность. Ну и плюс к этому, наверное, можно предположить, что внутри самой администрации тоже идет внутренняя борьба: кто-то кого-то подставляет, кто-то пытается на себя оттянуть больше полномочий. Это неизбежно», — уверен политолог.

По его словам, первые несколько месяцев пребывания у власти для любой администрации — это всегда нервное время, сопряженное с повышенными рисками различных непреднамеренных ошибок, нарушений правил, в том числе и правил, касающихся секретности.

«Но мы видим, что пока Трамп довольно решительно держится за свою команду, то есть за первые месяцы практически не было никаких увольнений, не было каких-то очень крупных скандалов, в которые оказался бы вовлечен сам президент», — отмечает эксперт.

По его мнению, это один из уроков, которые президент извлек из его первого срока,

«Тогда у него люди приходили, уходили, партнеры превращались в оппонентов. В общем, была неразбериха практически на протяжении всех четырех лет. Наверное, сейчас Трамп старается этого избежать и, в том числе, защищает свою команду. Но это не значит, что все его люди сохранят свои посты на протяжении четырех лет. Наверное, кто-то не справится, кто-то разочаруется, кто-то сменит свои политические взгляды, но это обычный процесс», — считает специалист.

Аналитик добавил, что не исключает кадровых изменений.

«Если говорить конкретно об Уолце, можно сказать с уверенностью, что человек по-прежнему пользуется доверием президента и, наверное, глава государства старается его защитить, даже если он допускает какие-то формальные ошибки. Как будет дальше, не знаем, поскольку Трамп непредсказуем. События в мире тоже, они очень разные, они могут по-разному повлиять на баланс сил внутри администрации», — подытожил Кортунов.