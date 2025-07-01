Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о введении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой начиная с 7 июля. Поводом стали обвинения в адрес Берлина в том, что Германия якобы возвращает мигрантов на польскую территорию.

По сообщениям литовских СМИ, Туск предупредил, что Польша отреагирует жестко, если выявит подобные случаи. Он также подчеркнул необходимость контроля на границе с Литвой, отметив значительные усилия, вложенные в укрепление восточной границы с Беларусью.

Германский канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции подтвердил, что Германия намерена сохранить Шенгенскую зону, но выступает против ее использования для нелегальной миграции. По его словам, между Германией и Польшей обсуждаются совместные действия в приграничных районах.

Мерц опроверг утверждения о якобы регулярной «репатриации» мигрантов из Германии в Польшу, заявив, что Берлин не занимается подобной практикой.

Согласно данным Еврокомиссии, на 1 июля 11 стран Шенгенской зоны, включая Австрию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, уведомили Брюссель о временном восстановлении контроля. Бельгия также объявила о введении летних проверок на границе для борьбы с незаконной миграцией.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что Шенгенский кодекс допускает внутренние пограничные меры при соблюдении ряда условий.