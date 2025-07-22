Дакке 27 человек погибли после того, как бангладешский истребитель F-7 BJI китайского производства рухнул на здание школы Milestone School and College. Среди жертв — 25 детей и пилот. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Саедур Рахман, уточнив, что 78 пострадавших доставлены в больницы.

Большинство школьников только что вышли из классов, когда самолет рухнул на двухэтажное здание. Это крупнейшая авиационная катастрофа в стране за последние десятилетия.

По данным армии, пилот, лейтенант Таукер Ислам, выполнял учебный полет и пытался увести машину от жилых кварталов, однако из-за «механической неисправности» не справился с управлением. Причины трагедии выясняются.

Исполняющий обязанности главы правительства Мухаммад Юнус объявил 23 июля днем национального траура. На платформе X он выразил глубокие соболезнования и назвал случившееся «невосполнимой утратой для всех — от ВВС до учеников и учителей».

Анкара выразила соболезнования. «С глубокой скорбью восприняли известие о катастрофе. Желаем божьей милости погибшим и передаем соболезнования народу Бангладеш», — говорится в заявлении МИД Турции.