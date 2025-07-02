Кремль обвинил Украину в попытках воспользоваться напряженностью между Россией и Азербайджаном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев стремится «подливать масла в огонь» и «провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий». Его комментарий прозвучал после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым, состоявшегося 1 июля.

По словам украинского президента, он выразил поддержку Баку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану».

Обострение отношений между Москвой и Баку связано с задержаниями в Екатеринбурге шести уроженцев Азербайджана по подозрению в убийствах и покушениях, совершенных в 2001–2011 годах. Во время следственных действий двое задержанных скончались. Следственный комитет РФ сообщил о сердечном приступе у одного из них, но в Баку заявили о следах насилия и возбудили дело по статьям об убийстве и пытках.

На фоне этого в Азербайджане начались ответные действия. Баку провел задержания в офисе «Sputnik Азербайджан», были задержаны директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им вменяют мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание доходов. Также 1 июля стало известно о задержании в Азербайджане восьми граждан РФ — по обвинениям в наркоторговле и киберпреступлениях.

Песков подчеркнул, что Москва будет защищать интересы своих граждан «по дипломатическим каналам и с помощью всех имеющихся средств», а контакт между странами продолжается на уровне прокуратур и следственных ведомств. По его словам, Россия не угрожала Азербайджану, а поводом для конфликта стали «следственные действия по раскрытию преступлений на территории РФ».

На фоне дипломатического кризиса в Баку отменили все межправительственные, а также культурные мероприятия, связанные с Россией.