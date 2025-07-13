ПОЛИТИКА
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Глава МИД Китая принял Лаврова
Российский министр посещает Китай после трехдневного визита в Северную Корею
Глава МИД Китая принял Лаврова
/ Public domain
13 июля 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И в Пекине в преддверии заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 15 июля в Тяньцзине. Об этом сообщил МИД РФ в соцсетях, опубликовав фотографию встречи без уточнения тем обсуждения.

В сообщении ведомства говорится, что стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Отдельно была подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене — в том числе в рамках ООН и ее Совбеза, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС.

Визит в Китай стал продолжением трехдневной поездки Лаврова в Северную Корею. В Вонсане он встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.

По итогам встреч Лавров поблагодарил КНДР за участие в боях в Курской области. Северокорейский лидер в свою очередь заверил, что Пхеньян будет и в дальнейшем оказывать России «безусловную поддержку» в войне с Украиной.

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