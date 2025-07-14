Третьи сутки подряд в городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании не угасают массовые беспорядки с нападениями на людей, которых участники волнений считали мигрантами.

Насилие вспыхнуло после того, как 11 июля пожилой местный житель заявил, что его избили трое молодых людей. При этом он утверждал, что все они были североафриканского происхождения. Видеозапись избиения быстро разошлась в социальных сетях и вызвала возмущение консервативных и ультраправых кругов.

Публикация спровоцировала всплеск активности в социальных сетях ультраправых групп — они призвали «самостоятельно разобраться‎»‎ с мигрантами, не дожидаясь ответа от полиции.

Мариола Гевара, представитель центрального правительства в регионе Мурсия (там находится Торре-Пачеко), заявила, что публикации в интернете призывали к запланированной «охоте на мигрантов», чтобы опередить правоохранителей и устроить самосуд.

В результате беспорядков за последние трое суток пострадали как минимум 10 человек — в основном это легкие травмы. Один человек арестован. Как сообщает региональная газета La Opinión de Murcia, по улицам ходили группы людей с дубинками, которые нападали на прохожих с «иностранной внешностью». При этом их не волновало, есть ли у их жертв гражданство Испании или ЕС — под удар попадали абсолютно все, кого ультраправые зачинщики беспорядков посчитали «‎мигрантами»‎.

По словам мэра Педро Анхеля Рока, сотрудникам полиции удалось предотвратить конфронтацию между двумя группами. При этом мэр отметил, что большинство людей, участвовавших в беспорядках, приехали из других районов Испании.

По данным ежедневной газеты El Pais, в социальных сетях уже несколько дней распространяются угрозы в адрес марокканских семей, проживающих в Торре-Пачеко.

Испанские власти в воскресенье призвали к спокойствию, однако пока город остается во власти страха. Как уточняет издание, мигранты составляют около 30 % населения города, что примерно в два раза превышает средний показатель по Испании. В окрестностях города также проживает большое количество мигрантов, в основном из Марокко и Алжира, они работают на сельскохозяйственных угодьях.