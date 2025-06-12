Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп способен завершить военный конфликт с Россией, если захочет воспользоваться своими возможностями. Об этом он заявил в интервью медиахолдингу Axel Springer, выдержки из которого приводит издание Politico.

«Всё в его руках. Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — сказал Зеленский, имея в виду Трампа.

Он также прокомментировал громкий эпизод, когда в феврале между ним и Трампом произошла резкая перепалка в Белом доме.

«Не думаю, что это нас сблизило. Но это было в прошлом», — отметил Зеленский. По его словам, в последнее время диалог между Киевом и Вашингтоном стал конструктивным. Президенты даже провели личную встречу в Ватикане в апреле.

При этом Зеленский признал, что переговорный процесс пока не увенчался успехом, а боевые действия продолжаются.

Politico напоминает, что Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным 4 июня сравнил конфликт с дракой двух детей, «которые ненавидят друг друга». Он заявил, что иногда лучше дать им поссориться, а потом разнять. И Киев, и Москва резко отвергли такие сравнения.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп меняет свое мнение каждый день в зависимости от последнего телефонного разговора, Зеленский сказал: «Я не знаю».

В Белом доме также признавали, что Трамп разочарован обеими сторонами конфликта и задумывается о выходе США из процесса урегулирования. В конце мая он заявлял, что ситуация прояснится в течение двух недель. Если Москва не захочет идти на прекращение огня, Вашингтон будет действовать «по-другому», пообещал он.

Кремль в ответ заявил, что с Россией нельзя говорить на языке ультиматумов.