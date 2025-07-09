Александр Куренков прилетел в Баку не просто как глава МЧС на рядовое заседание Международной организации гражданской обороны. Бывший личный адъютант Владимира Путина, человек из самого узкого круга, прибыл с особой миссией — потушить дипломатический пожар, который угрожает спалить один из последних мостов России на Южный Кавказ.

Официально речь идет о выборах генерального секретаря организации, объединяющей чрезвычайные службы более 60 государств. Неофициально — о попытке Москвы любой ценой сохранить отношения с Азербайджаном, ставшим для ведущей войну России критически важным партнером.

Цена гордости

События развивались стремительно и болезненно. Сначала в результате задержания со стороны российских силовиков в Екатеринбурге погибли двое азербайджанцев. Потом последовали аресты членов «этнической группировки» и давление на азербайджанцев в российских городах. Баку ответил зеркально — жестко и демонстративно.

Азербайджанские СМИ показали задержание около дюжины россиян с синяками и ссадинами. Их обвинили в наркоторговле и кибермошенничестве. Также азербайджанские силовики провели обыски в бакинском офисе Sputnik и задержали журналистов. Отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Российские граждане пожаловались, что в Азербайджане сталкиваются с регулярными проверками документов «с применением силы». Официальный Баку все обвинения отвергает.

Ответ Азербайджана оказался молниеносным и хлестким. После гибели азербайджанцев Баку продемонстрировал, что не готов играть в игры по старым правилам.

Геополитика слабости

Россия 2025 года — это уже не та держава, которая могла позволить себе смотреть свысока на страны постсоветского пространства. Четыре года войны в Украине обнажили не только ахиллесову пяту Москвы, но и потерю влияния в регионе.

Карабахский конфликт разгорелся с новой силой через несколько дней после российского отхода из Харьковской области в сентябре 2022-го. В ноябре 2020 года Россия еще была способна задавить авторитетом обе стороны конфликта и вынудить к прекращению огня. К 2023 году российским дипломатам оставалось только «выражать крайнюю озабоченность», наблюдая, как Азербайджан фактически ликвидирует сепаратистский анклав при попустительстве российских миротворцев.

Весной 2024 года российский контингент досрочно покинул Карабах, превратив Россию в глазах азербайджанских властей в державу, стремительно теряющую инициативу и влияние. А после истории со сбитым российской ПВО пассажирским самолетом AZAL президент Ильхам Алиев четко показал: он не готов общаться с посланниками российского лидера и требует равного диалога.

Энергетическая зависимость

Но главная причина российской сдержанности — не дипломатическое приличие, а холодный экономический расчет. Конфликт с Азербайджаном — это слишком большой удар по Газпрому».

Пока Россия получала сверхприбыли от европейского газового рынка, сотрудничество с Азербайджаном не было критически важным. После потери европейских покупателей из-за санкций страна с выходом к Каспийскому морю превратилась в последнюю надежду на восстановление былых объемов экспорта.

Схема была изящной: Азербайджан закупает российский газ для внутренних нужд, а собственные объемы перенаправляет по контрактам «Газпрома» в европейские страны. Это не запрещено санкциями и могло бы стать экономически взаимовыгодным решением. Азербайджан сейчас поставляет в Европу почти 13 млрд кубометров газа из общего экспорта в 24-25 млрд — половину своей добычи. По определению Баку не сможет удвоить поставки, как обещал ЕС, без российской помощи.

Логистическая петля

Азербайджан контролирует и ключевой для России транспортный коридор «Север-Юг». У этого маршрута между Россией и Ираном три ветви: морской путь через Каспий, дорога через Центральную Азию и западный маршрут через Дагестан и Азербайджан. Последний — самый рентабельный из-за развитой инфраструктуры и наибольших объемов грузоперевозок.

Это критически важная артерия для торговли с Ираном и выхода к Индии. У России есть стратегические планы по развитию этой дороги для выхода к Персидскому заливу и богатым арабским странам. Через Азербайджан проходит и китайский экономический коридор «Один пояс — один путь», что делает маршрут особенно выгодным.

Альтернативный путь через Центральную Азию гораздо сложнее и затратнее из-за гор и малого числа дорог. Потеря азербайджанского маршрута поставила бы крест на российских планах экономической экспансии на юг.

Исчезнувшие рычаги

С 2020 года у России больше нет главного рычага давления — войны в Карабахе. Азербайджан решил эту проблему военным путем и теперь чувствует себя региональным гегемоном. Население страны — 10 млн — превышает население Армении и Грузии вместе взятых.

С 2005 года в Азербайджане значительно выросло финансирование военной отрасли. Общая численность вооруженных сил, включая резервистов, выросла почти до 400 тыс. человек. Многие офицеры прошли обучение в Турции и других странах НАТО, получили реальный боевой опыт. Азербайджан практически не покупает российское вооружение — его главные партнеры Турция, Израиль и Пакистан.

Учитывая, что Россия сейчас слабее, чем до 2022 года, у нее практически отсутствует рычаг военного или силового давления.

Дипломатия отчаяния

В этих условиях Москва готова идти на репутационные издержки. Близкий к спецслужбам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что президент РФ Владимир Путин лично хочет урегулировать трения и сформировал неофициальную делегацию для переговоров в Баку. Возможно, поступит предложение об «обмене» арестованными.

«Осложнение отношений с Азербайджаном сейчас никак не входит в планы Кремля. Москве это невыгодно, у нее нет возможности конфликтовать на нескольких направлениях и терять стратегического партнера в важном регионе», — объясняет источник.

Российский МИД демонстрирует «максимальную сдержанность». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет о необходимости сохранять партнерские отношения, а российские дипломаты ведут активную работу по освобождению задержанных россиян.

Новые правила игры

Азербайджан с 1990-х ведет политику баланса — хорошие отношения с Россией без вступления в пророссийские альянсы вроде ОДКБ или ЕАЭС. Баку держит дистанцию и балансирует между всеми державами. Но теперь закавказская республика требует нового качества отношений.

Главное послание Баку простое: «Уважайте нас, как мы уважаем вас. Мы независимая страна». И у Азербайджана есть все возможности постоять за себя, не будучи чьим-либо вассалом. Это требование еще в 2022 году сформулировал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Путиным: «Мы хотим, чтобы нас уважали».

Цена поражения

Если дипломатический кризис не кончится, Россия может потерять гораздо больше, чем азербайджанские помидоры на прилавках. Под угрозой — стратегические энергетические проекты, транспортные коридоры, влияние на весь Южный Кавказ.

После начала войны в Украине у России практически нет сторонников в Азербайджане. На политической арене — как во власти, так и в оппозиции — почти все политики поддерживают либо прозападную, либо независимую от России позицию.

В довершение всего, возможный мир между Азербайджаном и Арменией может еще более снизить остатки российского влияния на Южном Кавказе. Тем самым Россия рискует потерять последние рычаги в регионе.

Вынужденное смирение

Поэтому Александр Куренков летит в Баку не как полномочный представитель великой державы, а как переговорщик, готовый к компромиссам. Его миссия — показать, что Москва готова принять правила игры, где Азербайджан — не младший партнер, а равноправный союзник.

Ирония ситуации в том, что Россия, начавшая войну для восстановления геополитического влияния, вынуждена идти на снижение конфронтации со страной, которую еще недавно считала своим «задним двором». Но выбора нет — цена конфронтации оказалась непомерной даже для гордой державы, привыкшей диктовать условия соседям.

В новом мире, где сила измеряется не размером территории, а экономическими и логистическими возможностями, Азербайджан неожиданно оказался в выигрышной позиции. А России остается только адаптироваться к реальности, где дружба стоит дороже принципов.