Президент США Дональд Трамп дал указание посредникам в переговорах по перемирию в Газе добиться соглашения к концу недели, сообщает The Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата, участвующего в переговорах в Дохе. Это послание адресовано как Израилю, так и ХАМАС, с предупреждением не разочаровывать Трампа.

По словам дипломата, за последние два дня в Дохе достигнут прогресс, особенно в вопросе гуманитарной помощи. Операции Гуманитарного фонда Газы (GHF), критикуемого международным сообществом за опасные условия доставки помощи под огнем израильских сил, будут значительно ограничены или полностью прекращены. ХАМАС требует увеличения поставок через ООН и другие международные организации, доступ к эксклаву которых Израиль блокирует.

Обсуждались также параметры частичного вывода израильских войск из Газы в рамках 60-дневного перемирия. Израильские представители привезли в Катар карту зон предполагаемого вывода. ХАМАС настаивает на возвращении войск к позициям до срыва предыдущего перемирия израильской стороной 2 марта, но проявляет гибкость, отметил дипломат.

Ключевое разногласие — между временным характером соглашения, на котором настаивает Израиль, и требованием ХАМАС о полном прекращении войны — Трамп обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху за ужином в понедельник.

По информации телеканала Канал 12, Нетаньяху заявит Трампу, что Израиль не отступит от своих условий: полная демилитаризация сектора Газа, уничтожение ХАМАС и изгнание его руководства из осажденного эксклава.