Агентство Reuters со ссылкой на Ватикан сообщило о смерти папы римского Франциска. По данным Святого престола, понтифик умер в 7:35 утра. Об этом сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

«Сегодня епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога», — говорится в заявлении, опубликованном службой печати Ватикана.

Папе Франциску было 88 лет. В середине февраля он был госпитализирован в римскую клинику «Джемелли» с бронхитом. После обследования выявили начало двусторонней пневмонии.

Понтифик провел в больнице пять недель. Он перенес четыре дыхательных кризиса. Врачи дважды фиксировали угрозу его жизни.

23 марта его выписали. С тех пор он лишь дважды появился на публике, но провел несколько аудиенций. В начале апреля Франциск принял короля Великобритании Карла III. В Страстную субботу он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Папа Франциск, в миру — аргентинец Хорхе Марио Бергольо, был избран главой католической церкви 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI. Он стал первым понтификом из Латинской Америки и первым представителем Нового Света на Святом престоле.