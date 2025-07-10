Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин 9 июля заявил, что в Россию до конца года могут приехать до 1 млн индийских рабочих.

Беседин рассказал, что договоренности касаются в том числе Свердловской области, где остро не хватает персонала на металлургических и машиностроительных предприятиях. В Екатеринбурге якобы даже планируют открыть индийское консульство, чтобы облегчить прием рабочих, отмечают СМИ.

Причины — мобилизация и нежелание молодежи идти в цеха. Во всей России наблюдается острая нехватка рабочих рук, а также рекордный спад рождаемости. СМИ отмечают: после начала войны в Украине нехватка рабочих ресурсов достигла цифры в 1,5-2 млн человек.

«Привычные для нас мигранты — из бывших республик СССР: они говорят по-русски, учились у нас. С индийцами и ланкийцами будет сложно — у нас разный менталитет и подходы», — признал Беседин. В числе потенциальных партнеров он также назвал Шри-Ланку и КНДР.

Впрочем, Минтруд информацию о завозе 1 млн индийцев опроверг — годовая квота на иностранных работников составляет всего 234,9 тысячи человек.

Однако некоторые российские компании уже начали набирать индийских работников. В марте девелоперская группа «Самолет» провела пилотный проект по приглашению строителей из Индии — результаты оказались противоречивыми.

«Языковой барьер и культурные различия сильно мешают», — отметил операционный директор фирмы Алексей Акиндинов.

Как утверждают СМИ, сеть супермаркетов X5 (владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком») нанимает индийцев для логистики, а маркетплейс Ozon — на склады и в IT-отделы. По данным за прошлый год, только в Петербурге работу искали свыше 4 тыс. индийцев.

Союз промышленников и предпринимателей предложил открыть в Индии техникумы для подготовки кадров под нужды России — Минпросвещения уже поддержало идею. Но реальных масштабов в 1 млн человек пока никто не подтверждает.



