ТУРЦИЯ
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Турецкие войска — на передовой в борьбе с терроризмом
Минобороны Турции заявило о продолжении активных операций против терроризма и осудило действия Израиля в Газе
Турецкие войска — на передовой в борьбе с терроризмом
Минобороны Турции / AA
17 апреля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции провело еженедельную пресс-конференцию в 40-й комендантской учебной бригаде в Ыспарте, где готовят турецких коммандос. В докладе подчеркнута активность Турецких вооруженных сил в борьбе с терроризмом, укреплении безопасности границ и международном военном взаимодействии.

Операции против террористических организаций продолжаются без перерыва. За последнюю неделю два боевика PKK, скрывавшиеся в северных районах Ирака, сдались на пограничный пост Хабур. В районе операции «Коготь-Замок» были обнаружены и выведены из строя укрытия, убежища и пещеры, принадлежащие террористам, с находившимися там оружием, боеприпасами и различными материалами.

Также было объявлено, что 25 марта были найдены останки пехотного специалиста сержанта Нуреттина Токюрёка, погибшего в бою 7 июля 2022 года во время операции «Коготь-Замок». Похороны состоялись 15 апреля в Эрзуруме. Министерство выразило соболезнования семье погибшего, командованию и турецкому народу.

В Сирии продолжаются усилия по обеспечению устойчивого мира, стабильности и условий для безопасного возвращения сирийцев. С 8 января 2025 года в районах Телль-Рифата и Манбиджа было уничтожено около 66 и 55 км тоннелей соответственно. Работы по выявлению мин, самодельных взрывных устройств и подземных ходов продолжаются.

На границах, охраняемых наиболее интенсивными и эффективными мерами в истории республики, за последнюю неделю было задержано 93 человека, из которых 3 связаны с террористическими организациями. С начала года количество задержанных при попытке незаконного пересечения границы достигло 1 465 человек. За тот же период было предотвращено проникновение 23 709 человек, из них 2 351 — за последнюю неделю.

В период с 11 по 13 апреля министр национальной обороны Яшар Гюлер принял участие в Анталийском дипломатическом форуме, где провел встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра, министрами обороны Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Косово, министром регионального развития Косово, президентом Иракского Курдского автономного региона и генеральным секретарем ОБСЕ.

Министерство выступило с жестким заявлением в адрес Израиля, осудив усиливающиеся атаки на территории Палестины и блокирование доступа гуманитарной помощи в Газу. Анкара подчеркнула, что действия Израиля противоречат международному праву и усугубляют гуманитарную катастрофу. Министерство призвало к немедленному прекращению огня и созданию независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В рамках учений и международных миссий Турецкие вооруженные силы участвуют в серии мероприятий. В период с 8 по 15 апреля в центральной части Средиземного моря проходит учение Mare Aperto/Italian Minex. С 14 по 25 апреля продолжается участие в национальных учениях «Анатолийский орел». С 21 апреля по 9 мая Турция будет участвовать в учениях Desert Flag в Объединенных Арабских Эмиратах. С 24 по 30 апреля состоятся учения Kurtaran в Восточном Средиземноморье с участием 13 стран.

Завершен четвертый этап операций в рамках группы по противоминной обороне в Черном море (MCM BLACK SEA), в которых участвовал TCG AKÇAKOCA. 15–16 апреля в Анкаре прошли встречи с участием России и Украины по вопросам возможного военного планирования на случай прекращения огня в Черном море.

Минобороны Турции заявило о своей решимости продолжать борьбу с терроризмом, защищать права и интересы страны на суше, в море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, а также активно участвовать в международных миссиях и развивать оборонную промышленность.

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