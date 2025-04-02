Власти Германии предписали покинуть страну четырем активистам за поддержку Газы и участие в пропалестинских акциях в Берлине.

Четверо активистов — двое граждан Ирландии, один гражданин Польши и один гражданин США — заявили, что оспорят решение властей Берлина о депортации в суде.

Немецкие власти обвиняют всех четырех в антисемитизме и поддержке терроризма, однако активисты категорически отвергают эти обвинения.

Им предписано покинуть Германию до 21 апреля, иначе их ждет депортация. По словам активистов, это политический шаг с целью заглушить голоса в поддержку Палестины. Их адвокат Александр Горски заявляет, что впервые в истории Германии в качестве основания для высылки используется принцип «Staatsräson» — особая ответственность ФРГ за безопасность Израиля.

Берлинские власти связывают депортацию с протестами в Свободном университете в октябре прошлого года, когда группа людей в масках якобы устроила погром в здании. Однако нет доказательств, что депортируемые были среди участников. Обвинения против них остаются расплывчатыми, а одного из активистов уже оправдали по делу о словесном конфликте с полицейским.

Власти обосновывают свое решение законом, позволяющим выдворение иностранцев, если они представляют угрозу обществу. Однако эксперты считают, что у граждан ЕС есть серьезные юридические основания для отмены депортации, так как свобода передвижения защищена в пределах Евросоюза. Кроме того, конституция ФРГ охраняет право граждан любой страны на протесты и свободу слова. Потому решение о депортации за пропалестинские митинги еще и противозаконно.

После начала вторжения Израиля в Газу Германия заняла откровенно произраильскую позицию и ужесточила меры против пропалестинских протестов.

Критики называют это подавлением свободы слова, тогда как власти утверждают, что борются с ростом антисемитизма. Однако когда речь заходит о борьбе с исламофобией или попытках Израиля заставить протестующих молчать, в том числе через давление и угрозы, Берлин предпочитает это игнорировать.



