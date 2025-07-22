Президент Турции заявил, что Израиль совершает в Газе геноцид, «намного превосходящий зверства нацистов», и призвал мировое сообщество прекратить молчание. Выступая на открытии международной выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что «каждый, кто не осуждает происходящее, становится соучастником преступлений против человечности».

Он отметил, что Анкара будет добиваться немедленного прекращения огня и настаивать на допуске гуманитарной помощи в эксклав.

«Дети в Газе превратились в кожу да кости от голода — это и наша боль», — добавил президент. По его словам, «никто, у кого осталось хоть немного человеческого достоинства, не может мириться с тем, что люди умирают от жажды и голода».

Турецкий лидер призвал международные структуры «встать на сторону человечности» и осудить массовые смерти от голода. Одновременно Эрдоган заявил о стремительном развитии национального ВПК, который, несмотря на санкции и дипломатическое давление, «вышел на глобальный уровень», достигнув более 80% доли местного производства.

17-я выставка IDEF проходит в Стамбуле сразу на четырех площадках. В ней участвуют производители бронетехники, беспилотников, вооружения, средств РЭБ и инженерной техники. Ожидается подписание многочисленных соглашений.