ТУРЦИЯ
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«Молчание о геноциде в Газе — соучастие в преступлении»
Президент Эрдоган призвал международное сообщество не оставаться в стороне и сравнил действия Израиля с преступлениями нацистов
«Молчание о геноциде в Газе — соучастие в преступлении»
/ TRT Haber
22 июля 2025 г.

Президент Турции заявил, что Израиль совершает в Газе геноцид, «намного превосходящий зверства нацистов», и призвал мировое сообщество прекратить молчание. Выступая на открытии международной выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что «каждый, кто не осуждает происходящее, становится соучастником преступлений против человечности».

Он отметил, что Анкара будет добиваться немедленного прекращения огня и настаивать на допуске гуманитарной помощи в эксклав.

«Дети в Газе превратились в кожу да кости от голода — это и наша боль», — добавил президент. По его словам, «никто, у кого осталось хоть немного человеческого достоинства, не может мириться с тем, что люди умирают от жажды и голода».

Турецкий лидер призвал международные структуры «встать на сторону человечности» и осудить массовые смерти от голода. Одновременно Эрдоган заявил о стремительном развитии национального ВПК, который, несмотря на санкции и дипломатическое давление, «вышел на глобальный уровень», достигнув более 80% доли местного производства.

17-я выставка IDEF проходит в Стамбуле сразу на четырех площадках. В ней участвуют производители бронетехники, беспилотников, вооружения, средств РЭБ и инженерной техники. Ожидается подписание многочисленных соглашений.

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