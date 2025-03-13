Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, сообщают российские СМИ 13 марта со ссылкой на авиационные источники. Самолет Gulfstream G650, на котором он летел, вылетел из Катара, где 12 марта Уиткофф участвовал в переговорах по прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Визит в Москву последовал за встречей 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия), где американские и украинские официальные лица обсудили предложение о 30-дневном перемирии. После того как Украина согласилась на этот временный режим прекращения огня, Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву и восстановил обмен разведданными, который был ранее приостановлен.

Как сообщает Bloomberg, Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможных мирных инициатив по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что цель визита — переговоры о потенциальном урегулировании конфликта. Кремль также подтвердил прибытие американской делегации, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в размытой формулировке заявил, что «контакты запланированы».

Хотя Уиткофф официально занимается ближневосточными вопросами, он все чаще участвует в американо-российских переговорах. В феврале он уже посещал Москву для урегулирования ситуации с задержанным американским учителем Марком Фогелем. По его словам, во время той поездки он провел трехчасовую беседу с Путиным.

Настоящий визит проходит на фоне обострения отношений между США и Россией. Вашингтон увязывает дальнейшую военную помощь Киеву с успехами дипломатических переговоров. К дискуссиям также присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Однако они пока не прибыли в Москву и не заявляли о подобных планах.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит Уиткоффа, отметила: контакты между Москвой и Вашингтоном «достаточно интенсивны» в последнее время. Однако она ушла от ответа на вопрос, готова ли Россия обсуждать перемирие на предложенных Киевом и Вашингтоном условиях.



