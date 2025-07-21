Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отравился испорченной пищей и на три дня ушел на домашний режим. Об этом в воскресенье сообщил его офис. Несмотря на недомогание, 75-летний политик продолжит руководить страной из дома, уточнили в канцелярии.

По данным врачей, у Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника и обезвоживание. Он получает капельницы и, по предписанию медиков, должен отдохнуть. Его состояние стабильное, уточняют врачи.

Нетаньяху отравился в тот же день, когда должен был состояться суд над премьером. Очередные слушания по делу о коррупции, где Нетаньяху должен был давать показания, планировались на понедельник и вторник. Из-за отравления защита попросила отсрочку.

Государственная прокуратура согласилась на перенос, но поставила условие: пропущенные слушания должны пройти до конца недели.

«Мы не возражаем, учитывая медицинские документы, но из-за частых отмен просим премьер-министра выступить в среду и четверг», — говорится в официальном ответе обвинения.

Нетаньяху уже не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. В 2023 году ему установили кардиостимулятор, а в декабре того же года удалили предстательную железу после инфекции мочеполовой системы.

Ранее в начале июля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал израильских прокуроров. Он заявил, что судебное преследование Нетаньяху «подрывает усилия по урегулированию с ХАМАС и ослабляет Израиль перед лицом угрозы со стороны Ирана».

«Это безумие — продолжать судить Биби во время войны. Америка тратит миллиарды на безопасность Израиля. Мы не собираемся терпеть это», — написал Трамп на платформе Truth Social, призвав прекратить уголовное преследование премьера.

Однако в кнессете отказались следовать призыву Трампа. Более того, парламентарии обсуждают, не использует ли Нетаньяху региональные конфликты как способ затянуть судебный процесс, который тянется с 2020 года.



