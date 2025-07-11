ПОЛИТИКА
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В Петербурге не решились лишать мигрантов права работать за рулем
Власти северной столицы РФ лишь ввели скоростные ограничения для курьеров и обязали фирмы следить за их передвижениями
В Петербурге не решились лишать мигрантов права работать за рулем
/ AFP
11 июля 2025 г.

Администрация Санкт-Петербурга не стала вводить ранее анонсированные ограничения на работу иностранцев в службах такси и доставки. Постановление, которое должно было вступить в силу с 1 июля, было отклонено в своей изначальной редакции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.

С началом месяца, тем не менее, вступили в силу меры по регулированию скорости передвижения курьеров: доставка на любых транспортных средствах по тротуарам и пешеходным зонам допускается не быстрее 10 км/ч. Ранее обсуждался лимит в 15 км/ч.

С 15 июля компании обязаны будут оснастить курьеров устройствами геолокации, обеспечить опрятный внешний вид сотрудников, а также включить их в специальный реестр с полными анкетными данными. Отдельным пунктом постановления запрещено передвижение курьеров на транспорте по ряду улиц, однако ограничения по гражданству не указаны.

Ранее ограничения на труд мигрантов в такси и доставке были введены в десятках российских регионов после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Согласно расследованию «Вёрстки», под запреты чаще всего попадали граждане Узбекистана и Таджикистана. На федеральном уровне звучали призывы ужесточить въезд мигрантов в РФ на время военных действий — в частности, депутат Михаил Шеремет предлагал ограничить их доступ, опасаясь, что они могут быть использованы «вслепую» для организации терактов.

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