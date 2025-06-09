Утром 9 июня в столице Чувашии Чебоксарах два украинских беспилотника ударили по предприятию «ВНИИР». Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал он в телеграм-канале. Николаев уточнил, что жертв и пострадавших нет. Еще два беспилотника упали в полях в Чебоксарском и Красноармейском районах.

По данным издания Shot, после атаки над заводом поднялся густой черный дым. Местные жители сообщили о звуках взрывов и работе служб.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения «ВНИИР» работает в Чебоксарах с 1994 года. Он объединяет предприятия электротехнической и машиностроительной отрасли. В 2007 году было создано подразделение «ВНИИР-Прогресс», которое разрабатывает радиоэлектронные системы для армии.

На предприятии производят навигационные модули «Комета» и «Комета-М». Они используются в крылатых ракетах «Калибр» и «Искандер-М», а также в беспилотниках «Орлан-10».

В 2024 году российский «Первый канал» показал репортаж о модуле «Комета-М». В нем утверждалось, что этот модуль применяется при сбросе управляемых авиабомб ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции. В сюжете отмечалось, что «Комета-М» помогает наводить бомбы и устойчива к радиоэлектронной борьбе.

В 2023 году «ВНИИР» попал под международные санкции из-за участия в военной промышленности России.

Минобороны РФ заявило, что за ночь было уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотников. В Курской и Нижегородской областях — по 13, в Воронежской и Орловской — по 9, в Брянской — два, столько же в Чувашии, еще один — в Белгородской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.