Германия в ответ на угрозу расширения войны в Европе стремительно реформирует оборонный сектор, открывая дорогу технологиям, которые еще недавно казались фантастикой. Один из самых обсуждаемых проектов — шпионские тараканы. Их создает мюнхенский стартап Swarm Biotactics: живым насекомым имплантируют миниатюрные камеры, нейростимуляторы и модули связи, позволяя управлять ими дистанционно и собирать разведданные в боевых условиях.

После вторжения России в Украину Берлин резко изменил подход к безопасности. Правительство канцлера Фридриха Мерца нацелилось на превращение страны в лидера европейской оборонной индустрии. В планах — почти утроить регулярный военный бюджет к 2029 году, доведя его до 162 млрд евро. Значительная часть средств пойдет на поддержку ИИ, автономных систем и стартапов.

Одним из символов этого сдвига стала компания Helsing — разработчик боевых дронов и ИИ для поля боя. Ее оценка достигла $12 млрд, сделав ее самым дорогим оборонным стартапом Европы. По словам сооснователя Гундберта Шерфа, Европа переживает «свой Манхэттенский проект» — технологический рывок, сравнимый с американскими разработками времен Второй мировой.

Стартапы теперь получают прямой доступ к верхам Минобороны. По данным Reuters, вместе с крупными игроками вроде Rheinmetall и Hensoldt они участвуют в консультировании правительства. Новый законопроект, одобренный кабмином, должен упростить доступ небольших компаний к тендерам — в том числе за счет авансов и ограничения конкуренции поставщиками из стран ЕС.

Изменения затрагивают и общественные установки. «С момента вторжения мы видим взрыв интереса к оборонным технологиям, исчезает былое табу», — говорит Свен Вайценеггер, глава инновационного хаба Бундесвера. По его словам, запросы от изобретателей и предпринимателей теперь приходят десятками каждый день.

На фоне кризиса традиционных отраслей, особенно автопрома, оборонные стартапы становятся новым магнитом для инженеров. Компании вроде Donaustahl, производящей барражирующие боеприпасы, ежедневно получают заявки от бывших сотрудников автоконцернов. Как говорят сами основатели: у них есть мозги, а мускулы дадут малые и средние предприятия — традиционный оплот немецкой промышленности.