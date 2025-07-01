Все больше американцев теряют веру в демократию своей страны. Согласно новому опросу YouGov, лишь половина граждан по-прежнему считают США демократическим государством — тогда как почти каждый 25% убеждены, что страна уже превратилась в диктатуру.

Результаты опроса отражают нарастающее чувство тревоги: 56% респондентов считают, что США переживают конституционный кризис, а 58% уверены, что страна стала гораздо более политически разделенной по сравнению с пятью годами ранее.

Пессимизм сопровождается страхами перед будущим. Почти 40% опрошенных считают, что в течение ближайшего десятилетия США перестанут быть демократией. Примерно столько же опасаются полного краха правопорядка или даже гражданской войны — между сторонниками Республиканской и Демократической партий.

Политические разногласия по этим вопросам — крайне острые. Так, 82% демократов считают, что страна находится в кризисе, в то время как среди республиканцев так считают лишь 26%. Почти 60% демократов предполагают, что США могут утратить демократию в течение 10 лет, в сравнении с 16% республиканцев. Опасения по поводу установления фашистской диктатуры также сильно разнятся: 51% демократов считают такой сценарий вероятным, против 8% среди республиканцев.

Уровень доверия к демократии продолжает снижаться: только 44% американцев считают, что она работает хорошо — по сравнению с 51% в феврале. Среди демократов этот показатель упал до всего 4%.

Общее настроение тревоги усиливается: 67% граждан США заявили, что боятся за будущее. Дополнительную обеспокоенность вызывают проявления экстремизма: 60% обеспокоены угрозой со стороны белых националистов, которые чувствуют себя безнаказанно при президенте Трампе.

На фоне протестов — включая акцию «No Kings» против расширения президентской власти — все больше американцев начинают сомневаться не только в своих лидерах, но и в самой политической системе. На этом фоне 30 июня Илон Маск пригрозил создать собственную партию, чтобы сломить двухпартийную систему. Однако пока неизвестно, насколько далеко миллиардер сможет — если ему позволят — зайти.



