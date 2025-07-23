Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с нарастающим давлением со стороны собственных министров — они требуют немедленно признать Палестину независимым государством. Поводом стали новые жертвы среди голодающих мирных жителей в Газе и удары Израиля по гуманитарным объектам.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг резко осудил израильские атаки, назвав удар по складу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Дейр-эль-Балахе «невыносимым». Он призвал признать палестинскую государственность «пока еще есть что признавать». Стритинг подчеркнул: удары по медикам и мирным гражданам подрывают любые надежды на мир.

Министр юстиции Шабана Махмуд и министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн также поднимали эту тему на недавних заседаниях кабинета. Впервые внутри правительства развернулась реальная дискуссия о признании Палестины без привязки к «идеальному моменту», пишет газета Guardian.

До сих пор официальная позиция Лондона заключалась в том, чтобы признавать Палестину только как часть мирного процесса и в координации с другими западными странами. Однако сам процесс так и не начался.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания по-прежнему выступает за «двухгосударственное» решение и поддерживает инициативу Франции по переговорам. Париж и Эр-Рияд готовят международную конференцию по послевоенному устройству Газы, Британия, как отмечает Guardian, пока так и не решила, будет ли она также участвовать.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Лондон настаивал на том, что только признание палестинской государственности обеспечит стабильность. Однако, по словам дипломатов, опрошенных изданием, Британия и Канада по-прежнему проявляют осторожность — израильское лобби прилагает немалые усилия, чтобы не допустить признания Палестины.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил: последние гуманитарные каналы в Газе рушатся. Израиль подвергается все более жесткой критике, включая требования действий со стороны союзников.



