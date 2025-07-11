Израильские силы нанесли удар по району Шакуш на северо-западе города Рафах, где в момент атаки находились палестинцы, собравшиеся в ожидании гуманитарной помощи.

Как сообщили медицинские источники в Газе, в результате атаки погибли 10 человек. Десятки раненых, а также тела погибших были доставлены в полевой госпиталь Международного комитета Красного Креста, расположенный в юго-западной части Хан-Юнуса.

Ранее пресс-служба правительства Газы сообщила, что с 27 мая в результате израильских ударов по пунктам, через которые распределяется гуманитарная помощь, погибли 773 палестинца. Еще 5 101 человек получил ранения, 41 человек числится пропавшим без вести.

Эти центры работают вне рамок ООН и других международных гуманитарных структур. По данным властей Газы, они были созданы через так называемый «Гуманитарный фонд Газы», который контролируется США и Израилем.

Палестинская сторона не признает легитимность этих центров. Движение ХАМАС назвало их «ловушками смерти» и обвинило Израиль в использовании гуманитарного прикрытия для нанесения новых ударов.

Со 2 марта Израиль полностью закрыл все сухопутные переходы в Газу. Гуманитарные грузы не допускаются в сектор, за исключением ограниченного числа грузовиков, которые проходят через КПП «Керем-Шалом».

С 7 октября 2023 года Израиль проводит масштабную военную операцию в Газе, сопровождаемую разрушениями, блокадой, принудительным переселением и голодом.

Несмотря на призывы к прекращению огня со стороны международного сообщества и Международного суда ООН, боевые действия продолжаются, а гуманитарная ситуация остается критической.