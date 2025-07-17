Европейская компания MBDA, крупнейший производитель ракет в ЕС, зарабатывает миллионы на продаже деталей для авиабомб, которые Израиль массово применяет в Газе. Расследование The Guardian показало: поставленные MBDA компоненты использовали в ударах, убивших сотни мирных жителей, в том числе детей.

MBDA производит специальные «крылья» для управляемой бомбы GBU-39 на заводе в штате Алабама, США. Эти крылья раскрываются в полете и направляют бомбу к цели. Их поставляют компании Boeing, которая собирает и продает GBU-39.

По контракту прибыль от американского подразделения MBDA поступает в британский офис, затем — в головную компанию во Франции. В 2023 году MBDA выплатила акционерам, включая BAE Systems, Airbus и Leonardo, почти £350 млн дивидендов.

С 7 октября 2023 года США отправили Израилю около 4800 GBU-39, включая 2166 — в феврале 2024-го. Эти бомбы сбрасываются с истребителей и предназначены для точечных ударов. Однако в замкнутом пространстве они создают огненный шар, убивая десятки невинных людей и вызывая масштабные пожары.

Эксперты зафиксировали 24 атаки, в которых использовали GBU-39, включая удары по школам и палаточным лагерям. В каждом случае гибли дети. Один из самых трагичных — удар по школе в Газе 26 мая. Погибли 36 человек, половина из них — дети. Пятилетняя Ханин аль-Вади выжила, но получила тяжелые ожоги и психологические травмы. Ее родителей и сестру убило в ту ночь.

Международное право запрещает удары по гражданской инфраструктуре без предварительного предупреждения, подчеркивает Guardian. Однако свидетели утверждают: предупреждений не было.

Несмотря на частичный запрет экспорта оружия из Британии, американская MBDA продолжает поставки. Эксперты называют это лазейкой, позволяющей европейским компаниям косвенно участвовать в разрушении Газы.

ООН считает, что военные действия Израиля могут приравниваться к геноциду. Но пока европейские лидеры ограничиваются заявлениями, бизнес продолжает зарабатывать на убийствах детей Газы.



