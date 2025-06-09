В ночь на понедельник Россия нанесла серию ударов по территории Украины. Под обстрел попали Киев, а также несколько западных и центральных регионов страны.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в столице был зафиксирован удар по Дарницкому району. Повреждено офисное здание.

В Ровенской области ночь назвали «очень тяжелой». Глава региональной военной администрации Александр Коваль сообщил об ударах по городам Дубно и Ровно. По его словам, ранен один человек. Дубно является важным транспортным узлом. Провоенные российские источники предполагают, что целью могла быть инфраструктура военного аэродрома.

Разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области. О пострадавших не сообщается.

В Черкасской области силы ПВО сбили 33 дрона. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Табурец.

«Травмированных нет. Однако есть немало вреда от обломков. В Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Возник пожар в лесу на площади два гектара. В Золотоношском районе повреждены дома, гаражи и столовая на территории частного предприятия», — отметил он.

По информации Воздушных сил Украины, в ходе ночной атаки Россия применила около 500 воздушных целей. Из них более 400 — дроны «Шахед». Утверждается, что большинство было сбито.

Российское Министерство обороны не комментировало информацию об ударах.

Украинские и западные СМИ, ссылаясь на официальные источники в США, сообщают, что Москва готовит серию ответных атак после украинской операции «Паутина», в ходе которой были поражены тыловые аэродромы на территории России 1 июня.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.