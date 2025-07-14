Партия «Яхадут ха-Тора» (ивр. יהדות התורה — «Объединённый иудаизм Торы») поставила правительству премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху ультиматум: если к концу дня не будет представлен обновленный законопроект о призыве, она выйдет из состава правящей коалиции.

Соответствующую информацию подтвердил старший советник лидера партии Ицхака Гольдкнопфа перед еженедельным собранием фракции. «Мы уводим всех», — подчеркнул представитель хасидской части партии, фракции «Агудат Исраэль».

Депутат от другой ветви партии, «Дегель ха-Тора», Ицхак Пиндрус также подтвердил намерение покинуть коалицию в том случае, если законопроект не появится в течение дня. «Похоже, мы уйдем», — отметил он в беседе с журналистами.

Ультраортодоксальные СМИ сообщают, что два старших раввинических лидера «Дегель ха-Тора» направили письмо депутатам с четким указанием: без принятия закона к вечеру фракция должна немедленно выйти из правительства.

В письме, опубликованном новостным сайтом «Бехадрей Харедим», раввины призвали политиков «Дегель ХаТора» отказаться от своих постов. В частности, речь идет о таких ключевых фигурах, как заместитель министра транспорта Ури Маклев и председатель финансового комитета Кнессета Моше Гафни.

На фоне угроз ультраортодоксальных партий покинуть коалицию премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен сразу после судебного заседания в понедельник по своему уголовному делу отправиться в Кнессет. Там он планирует оказать давление на председателя комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна, чтобы последний в течение дня представил проект закона об освобождении учащихся ешив от военной службы.

По данным 12-го канала, Эдельштейн готов представить законопроект, однако ожидается, что документ будет содержать изменения, которые вызовут возражения у ультраортодоксальных партий.

Ортодоксальные иудеи (харедим), составляющие более 13% населения Израиля, представляют значительную демографическую и политическую силу благодаря высокой рождаемости и сплоченности. Они живут компактно, следуя строгим иудейским законам, которые часто конфликтуют со светскими нормами. В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами харедим, ранее отвергавшими сионизм, об освобождении студентов ешив от военной службы и праве жить по религиозным законам в обмен на их поддержку создания Государства Израиль.