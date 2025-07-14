ПОЛИТИКА
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Ортодоксы могут покинуть коалицию Нетаньяху уже сегодня
Религиозные иудеи грозятся «немедленно» покинуть правительство на фоне неудачных попыток Нетаньяху освободить студентов ешив от военной службы
Ортодоксы могут покинуть коалицию Нетаньяху уже сегодня
Ортодоксальные иудеи / Reuters
14 июля 2025 г.

Партия «Яхадут ха-Тора» (ивр. יהדות התורה — «Объединённый иудаизм Торы») поставила правительству премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху ультиматум: если к концу дня не будет представлен обновленный законопроект о призыве, она выйдет из состава правящей коалиции.

Соответствующую информацию подтвердил старший советник лидера партии Ицхака Гольдкнопфа перед еженедельным собранием фракции. «Мы уводим всех», — подчеркнул представитель хасидской части партии, фракции «Агудат Исраэль».

Депутат от другой ветви партии, «Дегель ха-Тора», Ицхак Пиндрус также подтвердил намерение покинуть коалицию в том случае, если законопроект не появится в течение дня. «Похоже, мы уйдем», — отметил он в беседе с журналистами.

Ультраортодоксальные СМИ сообщают, что два старших раввинических лидера «Дегель ха-Тора» направили письмо депутатам с четким указанием: без принятия закона к вечеру фракция должна немедленно выйти из правительства.

В письме, опубликованном новостным сайтом «Бехадрей Харедим», раввины призвали политиков «Дегель ХаТора» отказаться от своих постов. В частности, речь идет о таких ключевых фигурах, как заместитель министра транспорта Ури Маклев и председатель финансового комитета Кнессета Моше Гафни.

На фоне угроз ультраортодоксальных партий покинуть коалицию премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен сразу после судебного заседания в понедельник по своему уголовному делу отправиться в Кнессет. Там он планирует оказать давление на председателя комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна, чтобы последний в течение дня представил проект закона об освобождении учащихся ешив от военной службы.

По данным 12-го канала, Эдельштейн готов представить законопроект, однако ожидается, что документ будет содержать изменения, которые вызовут возражения у ультраортодоксальных партий.

Ортодоксальные иудеи (харедим), составляющие более 13% населения Израиля, представляют значительную демографическую и политическую силу благодаря высокой рождаемости и сплоченности. Они живут компактно, следуя строгим иудейским законам, которые часто конфликтуют со светскими нормами. В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами харедим, ранее отвергавшими сионизм, об освобождении студентов ешив от военной службы и праве жить по религиозным законам в обмен на их поддержку создания Государства Израиль.

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