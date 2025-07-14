В воскресенье израильская ракета попала в группу детей, собиравших воду в центральной части Газы. По данным Минздрава сектора, погибли как минимум восемь человек, из них шестеро — дети в возрасте от 7 до 15 лет. Более десятка получили ранения. Израильские военные признали, что нанесли удар по группе детей, но отметили, что ракета промахнулась из-за технической неисправности.

Удар пришелся по пункту раздачи воды в лагере беженцев Нусейрат, где люди собирались на фоне обострившегося дефицита воды. По словам врача клиники «Аль-Авда» Ахмеда Абу Сайфана, шесть детей погибли на месте, еще 17 человек получили ранения.

Через несколько часов, по сообщениям палестинских СМИ, израильский авиаудар по рынку в Газе унес жизни еще 12 человек, включая известного медицинского консультанта, доктора Ахмада Кандиля.

Из-за нехватки топлива в Газе остановились опреснительные и санитарные станции. Жителям приходится стоять в длинных очередях у немногих пунктов водораздачи, чтобы наполнить пластиковые канистры.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что с начала войны в октябре 2023 года погибло более 58 тыс. человек. По данным ведомства, более половины погибших — женщины и дети.

Тем временем в Дохе буксуют переговоры о перемирии. Спецпредставитель США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что сохраняет «надежду» на прорыв, но стороны не могут договориться об объемах израильского вывода войск из эксклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Тель-Авив настаивает на своих ключевых условиях: освобождении всех заложников, полном уничтожении ХАМАС и гарантии того, что Газа больше не станет угрозой для Израиля. Поэтому Тель-Авив отказывается от полного вывода войск из Газы — ХАМАС называет это неприемлемым. Представители движения отклонили предложенные Израилем карты отвода войск, поскольку они оставляют под контролем израильтян около 40% территории сектора, включая самый многонаселенный южный город Рафах.



