Американская правая поддержка Израиля больше не кажется нерушимой, пишет газета New York Times (NYT). Пока война в Газе приближается ко второму году, ужасающие кадры голода и разрушений вызывают недовольство даже среди республиканцев.
На прошлой неделе ярая сторонница Трампа и всего MAGA движения Марджори Тейлор Грин назвала действия Израиля «геноцидом» — впервые для представителя Республиканской партии. Она и еще один республиканец проголосовали за прекращение финансирования израильской системы ПРО. Впрочем, Конгресс большинством голосов отклонил этот закон.
Раздражение внутри обеих партий растет, уточняет издание. Причина — не только затяжная война, но и удары по христианским объектам в Газе.
В середине июля израильская армия обстреляла единственную католическую церковь в Газе — ту самую, с которой ежедневно созванивался покойный папа римский Франциск. Погибли трое, включая священника.
Дональд Трамп позвонил Нетаньяху, выразив недовольство. А посол США в Израиле, евангелист Майк Хакаби, осудил нападения израильских поселенцев на христианскую деревню Тайбе на Западном берегу. Он назвал их действия «террором» и призвал к расследованию убийства палестинца-американца Сайфоллы Мусаллета.
Впрочем, это чуть ли не исключительный случай: Хакаби давно заявляет, что «палестинцев не существует», и защищает Израиль с религиозных позиций. Поэтому его резкие заявления в адрес поселенцев вызвали удивление даже среди союзников.
В правом медиа-пространстве тоже сдвиг. Консервативный обозреватель Майкл Ноулз признал, обращаясь к израильскому руководству: «Вы теряете меня». Он обвинил правительство Нетаньяху в ошибках и потребовал окончания войны. А Джо Роган, популярный подкастер, отказался пригласить Нетаньяху на эфир.
Скепсис особенно заметен среди молодых правых американцев. В 2018 году 69% молодых евангелистов поддерживали Израиль. В 2021 году — лишь 33,6%. Многие отвергают политические союзы старшего поколения, уточняет NYT.
Даже на телеканале Такера Карлсона прозвучала критика в адрес Израиля. Сенатор Тед Круз ссылался на Библию в обоснование поддержки Тель-Авива, а Карлсон резко усомнился, стоит ли строить внешнюю политику на религии.
Правые пока не отказываются от Израиля, но трещины в поддержке растут — вполне возможно, что под их давлением Трамп может резко пересмотреть свою политику в отношении Тель-Авива.