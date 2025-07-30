ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Сторонники Трампа теперь против Израиля?
Американские ультраправые перестали поддерживать Тель-Авив на фоне гуманитарной катастрофы в Газе
Сторонники Трампа теперь против Израиля?
Сторонники Трампа теперь выступают против Израиля / Reuters
30 июля 2025 г.

Американская правая поддержка Израиля больше не кажется нерушимой, пишет газета New York Times (NYT). Пока война в Газе приближается ко второму году, ужасающие кадры голода и разрушений вызывают недовольство даже среди республиканцев.

На прошлой неделе ярая сторонница Трампа и всего MAGA движения Марджори Тейлор Грин назвала действия Израиля «геноцидом» — впервые для представителя Республиканской партии. Она и еще один республиканец проголосовали за прекращение финансирования израильской системы ПРО. Впрочем, Конгресс большинством голосов отклонил этот закон.

Раздражение внутри обеих партий растет, уточняет издание. Причина — не только затяжная война, но и удары по христианским объектам в Газе. 

В середине июля израильская армия обстреляла единственную католическую церковь в Газе — ту самую, с которой ежедневно созванивался покойный папа римский Франциск. Погибли трое, включая священника. 

Дональд Трамп позвонил Нетаньяху, выразив недовольство. А посол США в Израиле, евангелист Майк Хакаби, осудил нападения израильских поселенцев на христианскую деревню Тайбе на Западном берегу. Он назвал их действия «террором» и призвал к расследованию убийства палестинца-американца Сайфоллы Мусаллета.

recommended

Впрочем, это чуть ли не исключительный случай: Хакаби давно заявляет, что «палестинцев не существует», и защищает Израиль с религиозных позиций. Поэтому его резкие заявления в адрес поселенцев вызвали удивление даже среди союзников.

В правом медиа-пространстве тоже сдвиг. Консервативный обозреватель Майкл Ноулз признал, обращаясь к израильскому руководству: «Вы теряете меня». Он обвинил правительство Нетаньяху в ошибках и потребовал окончания войны. А Джо Роган, популярный подкастер, отказался пригласить Нетаньяху на эфир.

Скепсис особенно заметен среди молодых правых американцев. В 2018 году 69% молодых евангелистов поддерживали Израиль. В 2021 году — лишь 33,6%. Многие отвергают политические союзы старшего поколения, уточняет NYT.

Даже на телеканале Такера Карлсона прозвучала критика в адрес Израиля. Сенатор Тед Круз ссылался на Библию в обоснование поддержки Тель-Авива, а Карлсон резко усомнился, стоит ли строить внешнюю политику на религии.

Правые пока не отказываются от Израиля, но трещины в поддержке растут — вполне возможно, что под их давлением Трамп может резко пересмотреть свою политику в отношении Тель-Авива.




Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us