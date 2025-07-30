Американская правая поддержка Израиля больше не кажется нерушимой, пишет газета New York Times (NYT). Пока война в Газе приближается ко второму году, ужасающие кадры голода и разрушений вызывают недовольство даже среди республиканцев.

На прошлой неделе ярая сторонница Трампа и всего MAGA движения Марджори Тейлор Грин назвала действия Израиля «геноцидом» — впервые для представителя Республиканской партии. Она и еще один республиканец проголосовали за прекращение финансирования израильской системы ПРО. Впрочем, Конгресс большинством голосов отклонил этот закон.

Раздражение внутри обеих партий растет, уточняет издание. Причина — не только затяжная война, но и удары по христианским объектам в Газе.

В середине июля израильская армия обстреляла единственную католическую церковь в Газе — ту самую, с которой ежедневно созванивался покойный папа римский Франциск. Погибли трое, включая священника.

Дональд Трамп позвонил Нетаньяху, выразив недовольство. А посол США в Израиле, евангелист Майк Хакаби, осудил нападения израильских поселенцев на христианскую деревню Тайбе на Западном берегу. Он назвал их действия «террором» и призвал к расследованию убийства палестинца-американца Сайфоллы Мусаллета.