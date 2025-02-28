Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии. Документ вступил в силу 26 февраля после публикации в базе данных Lex.uz.

Концепция закрепляет право на свободу совести и подтверждает светский характер государства. Власти подчеркивают, что документ основан на национальном историческом опыте и общечеловеческих ценностях, а его цель — создание стабильной среды для всех граждан, независимо от их религиозных убеждений.

Государственная политика в этой сфере строится на принципах законности, свободы совести, отделения религии от государства, равенства граждан, свободы выбора и межрелигиозного диалога.

Документ закрепляет светские принципы во всех сферах: государственном управлении, экономике, образовании, медицине, культуре, институте брака и общественной морали.

Власти Узбекистана подчеркивают, что страна стабильно развивается как суверенное и демократическое государство, где обеспечены межрелигиозное согласие и свобода вероисповедания.

Сегодня в республике действует более 230 религиозных организаций 16 конфессий. В стране проживают представители более 130 национальностей. Развивается религиозное образование: работают четыре высших исламских учебных заведения, десять средних медресе, включая два женских, а также православные и протестантские семинарии.

Координацией диалога между различными конфессиями занимается Совет по делам конфессий, который выступает площадкой для взаимодействия религиозных общин.