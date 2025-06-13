«Восстающий лев»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции под названием «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной программы.

«Это точечная операция, нацеленная на устранение угрозы существованию Израиля», — заявил он.

Глава Минобороны Исраэль Кац назвал удар «превентивным» и предупредил о возможной ракетной атаке в ответ. Жителям Израиля направлены экстренные уведомления с призывом следовать указаниям тылового командования. С 03:00 в стране приостановлены занятия в школах, ограничена работа учреждений, закрыто воздушное пространство.

Результаты удара

Израильская армия сообщила, что первый этап операции завершен. По данным официального представителя израильской армии, удары нанесены по десяткам военных объектов, включая объекты обогащения урана, производственные линии ракет и жилье командования.

По сообщениям иранских СМИ и региональных телеканалов, в Иране прогремели взрывы в Тегеране, Натанзе, Хорремабаде и Хамадане. Погиб начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Агентство Tasnim сообщает также о гибели командующего Революционной гвардии Хосейна Салами.

Al Mayadeen сообщает об ударах по ядерному центру в Натанзе. The New York Times уточняет, что пострадали и жилые комплексы, в которых проживают высокопоставленные иранские военные.

В результате ударов погибли иранские ученые-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси, сообщает иранское агентство Tasnim.

Реакция Ирана

По данным Al Jazeera, Тегеран закрыл воздушное пространство.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал удары Израиля по территории страны. По его словам, израильская сторона совершила «подлое преступление», атаковав жилые районы, и теперь «должна ожидать сурового наказания».

Комментарий Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о предстоящей операции.

«США не участвовали в нанесении ударов. Израиль действует самостоятельно. Наша цель — защита американских сил в регионе», — заявил он.

Рубио предупредил Иран от попыток атаковать американские объекты: «Если Иран нанесет удар по нашим интересам или персоналу — последствия будут».

В Белом доме сообщили, что в пятницу, 13 июня, Дональд Трамп проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности.