После самого мощного за 70 лет землетрясения на Камчатке активизировался крупнейший действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка. Геофизическая служба РАН подтвердила, что вулкан начал извергать лаву. Потоки раскаленной массы сошли по западному склону, а в воздух был выброшен столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря.

Облака пепла распространились на восток на расстояние свыше 50 км. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тыс. человек. Жителям рекомендовано держаться подальше от склонов и быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения обстановки.

Извержение произошло вскоре после землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного в ночь на 30 июля в северной части Тихого океана. Это сейсмособытие стало шестым по мощности из всех зафиксированных в истории инструментальных наблюдений. В Камчатском и Сахалинском регионах введено чрезвычайное положение, в ряде стран по обе стороны Тихого океана — от Японии до Гавайев — были объявлены предупреждения о цунами.