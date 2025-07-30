После самого мощного за 70 лет землетрясения на Камчатке активизировался крупнейший действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка. Геофизическая служба РАН подтвердила, что вулкан начал извергать лаву. Потоки раскаленной массы сошли по западному склону, а в воздух был выброшен столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря.
Облака пепла распространились на восток на расстояние свыше 50 км. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тыс. человек. Жителям рекомендовано держаться подальше от склонов и быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения обстановки.
Извержение произошло вскоре после землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного в ночь на 30 июля в северной части Тихого океана. Это сейсмособытие стало шестым по мощности из всех зафиксированных в истории инструментальных наблюдений. В Камчатском и Сахалинском регионах введено чрезвычайное положение, в ряде стран по обе стороны Тихого океана — от Японии до Гавайев — были объявлены предупреждения о цунами.
В Японии власти эвакуировали 1,9 млн человек, включая сотрудников АЭС «Фукусима». В США волны цунами достигли побережья Гавайев, в Калифорнии и на Аляске также были объявлены меры предосторожности.
Ключевская сопка — один из самых активных вулканов мира, ее высота составляет около 4850 м. Несмотря на удаленность от международных маршрутов, в районе Камчатки введены ограничения для авиации. Метеорологи продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.