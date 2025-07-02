Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести ответный удар по хуситам после того, как израильские военные перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена по аэропорту Бен-Гурион. По словам министра, Тель-Авив будет действовать «‎так же жестко, как и против Ирана‎».

«Судьба Йемена будет такой же, как и у Тегерана», — заявил Кац, напомнив о 12-дневной войне прошлого месяца, в ходе которой Израиль атаковал ядерную и ракетную инфраструктуру Ирана.

«Мы отрубим руку любому, кто поднимет ее против Израиля», — пригрозил министр.

Ответственность за обстрел аэропорта Бен-Гурион взяло на себя движение хуситов, союзников Ирана. Представитель группировки Яхья Сари сообщил о четырех ударах по «чувствительным целям» в Израиле, включая аэропорт. Израиль отметил, что ракета была перехвачена над городом Сдерот, жертв нет.

Почти одновременно сирены тревоги прозвучали во всем центральном Израиле — в Иерусалиме, Модиине, Ришон-ле-Ционе и ряде незаконных еврейских поселений на Западном берегу. Израильская армия сообщила также о двух перехваченных ракетах, запущенных из южной Газы.

Хуситы утверждают, что действуют из солидарности с палестинцами в Газе и начали атаковать Израиль и международное судоходство в Красном море еще в ноябре 2023 года. С тех пор они выпустили более 50 ракет и 13 дронов. Большинство из них было перехвачено или упало за пределами Израиля.

На фоне эскалации посол США в Израиле Майк Хакаби написал в X: «Думали, что ракеты над Израилем — в прошлом. Но вот хуситы снова запустили одну. Хорошо, что есть наша система ПВО. Пожалуй, B-2 снова стоит отправить в Йемен».

Ранее тяжелые бомбардировщики B-2 применялись США для ударов по ядерным объектам Ирана. Эти самолеты способны нести бомбы GBU-57, которые поражают цели на глубине до 80 метров.



