Гарвардский университет может заплатить до $500 млн, чтобы урегулировать спор с Белым домом и вернуть себе федеральное финансирование. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, близкие к переговорам между администрацией Дональда Трампа и руководством вуза.

Белый дом уже лишил Гарвард $2,6 млрд, обвиняя университет в бездействии «при всплеске антисемитизма» в кампусе. Под всплеском администрация Трампа подразумевает пропалестинские демонстрации в вузе, участники которых требовали прекратить израильское вторжение в Газу и критиковали Нетаньяху.

Власти США обвинили университет в нарушении гражданских прав, когда он якобы не защитил студентов и преподавателей еврейского происхождения от травли, оскорблений и угроз.

Однако это неправда: протесты в поддержку Газы носили мирный характер, а единственным их требованием было прекратить кровопролитие в Газе. Сами студенты еврейского происхождения также принимали участие в протестах. Впрочем, администрацию Трампа эти детали уже не волнуют: она следует по указу Израиля, который обвинил Гарвард в «разжигании антисемитизма».

На прошлой неделе Трамп заявил, что Гарвард якобы «хочет договориться», увидев, как Колумбийский университет восстановил финансирование, согласившись выплатить штраф в $200 млн. В обмен Колумбия получила обратно $400 млн грантов и обязалась реформировать дисциплинарную политику, внедрить прозрачный прием и уволить ряд сотрудников.

Но Трамп, по словам его советников, хочет заставить Гарвард заплатить больше — у вуза крупнейший в мире университетский эндаумент: $53 млрд против $14,8 млрд у Колумбии.

Переговоры продолжаются, параллельно Гарвард ведет судебную тяжбу с федеральным правительством, обвиняя его в нарушении Первой поправки о свободе слова. Судья в Бостоне уже усомнилась, имеет ли Белый дом право «вручную отключать» финансирование без реальных доказательств нарушений со стороны вуза.

Министр образования, назначенная Трампом, выразила уверенность, что сделка с Гарвардом возможна: «Мы уже видим, как другие университеты идут нам навстречу, даже без расследований».

Внутри университета, как сообщают СМИ, особенно остро восприняли требование о независимом надзоре — вуз опасается, что это угрожает академической свободе.

Но администрация Трампа не собирается отступать. Президент хочет поставить пример: или Гарвард сдается, или потеряет все. Университет же готов бороться в суде, чтобы доказать, что даже глава Белого дома обязан подчиняться конституции.