Таиланд заявил, что открыт к предложенному Малайзией плану прекращения огня с Камбоджей, но подчеркивает: соглашение возможно только если «обстановка на местах позволит это». Власти добавили, что сейчас условия для этого не соблюдаются. «В течение всего дня камбоджийские силы продолжают бессмысленные атаки на территорию Таиланда. Эти действия ставят под угрозу жизни мирных жителей и свидетельствуют о недобросовестности со стороны Камбоджи», — говорится в заявлении МИД на платформе X.

Ситуация на границе резко обострилась 24 июля, когда в районе древнего буддийского храма Та Моан Тхом вспыхнули бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта. Камбоджа утверждает, что тайские солдаты нарушили соглашение и продвинулись к храму, а затем применили дроны и открыли огонь. Таиланд, в свою очередь, заявил, что камбоджийские войска первыми начали стрельбу, использовали РПГ и нанесли удары по мирным объектам.

По данным тайских властей, в результате атак Камбоджи погибли 11 мирных жителей и один солдат, еще 24 человека ранены. Среди погибших — дети. Были поражены жилые дома, больница и автозаправка. В ответ Таиланд нанес авиаудары истребителями F-16 по двум камбоджийским военным объектам. Более 40 тыс. человек эвакуированы из приграничных деревень.

Обе страны уже отозвали послов и понизили уровень дипотношений. Таиланд также обвинил Камбоджу в установке новых мин, в результате чего несколько солдат получили ранения.

Камбоджа называет эти обвинения безосновательными, утверждая, что речь идет об оставшихся с прошлого века неразорвавшихся снарядах.

Камбоджийский премьер Хун Манет направил обращение в Совбез ООН с просьбой о срочном заседании, заявив о «военной агрессии» со стороны Таиланда. Бангкок, в свою очередь, потребовал от международного сообщества осудить «жестокие и воинственные действия» Камбоджи.

На фоне эскалации Малайзия — как председательствующая в АСЕАН — призвала обе стороны к переговорам. Китай также выразил «глубокую обеспокоенность», обвинил «западный колониализм» в произошедшем и пообещал содействовать деэскалации.

Несмотря на эти призывы, стороны продолжают обмен ударами, а аналитики отмечают: в условиях внутреннего политического давления и ожесточенной риторики отступать сейчас не хочет никто.