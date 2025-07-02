ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Зачем Беларуси ракеты «Орешник»?
Лукашенко заявил, что российскую ракетную систему разместят в стране до конца года
Зачем Беларуси ракеты «Орешник»?
Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters
2 июля 2025 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещен на территории республики до конца 2025 года. Выступая 1 июля на праздновании Дня независимости, Лукашенко уточнил: решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Волгограде.

«Первые позиции «Орешника» будут у нас. Это такие же ракеты, такие же удары — только без ядерных боеголовок, без заражения земли и воздуха. Это оружие будет стоять в Беларуси до конца года», — отметил Лукашенко.

По его словам, размещение комплекса не делает страну целью для удара, а подобные опасения «навязываются извне». Лукашенко утверждает, что ядерные державы «никогда не подвергались агрессии» и охарактеризовал появление «Орешника» как средство сдерживания. Впрочем, белорусский лидер лукавит: Пакистан и Индия, обе ядерные державы, подвергались нападениям. 

Лукашенко также утверждает, что якобы предупредил американских официальных лиц: если кто-либо попытается проникнуть на территорию Беларуси без разрешения, ответ будет «мгновенным и жестким». При этом он заверил, что все ядерные вооружения хранятся строго по международным стандартам, а сам «Орешник» будет применяться без ядерной начинки. 

Минск не стал раскрывать, где именно будет размещена российская система, однако сам факт ее дислокации уже породил опасения как в Киеве, так в Варшаве и Вильнюсе — все эти города, а также большая часть Балтии находятся в радиусе поражения ракеты.

Россия впервые задействовала «Орешник» в ноябре 2024 года при ударе по украинскому Днепру. Тогда Владимир Путин заявил, что это был ответ на применение Киевом западных ракет дальнего действия по российским объектам. С тех пор, по словам Кремля, система успешно проявила себя в боевых условиях, и ее серийное производство уже началось.

Военные эксперты полагают, что «Орешник» представляет собой модернизированную версию ракеты РС-26 «Рубеж» — проекта начала 2010-х годов. Точные характеристики системы остаются засекреченными, а ее соответствие международным соглашениям не подтверждено.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us