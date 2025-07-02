Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещен на территории республики до конца 2025 года. Выступая 1 июля на праздновании Дня независимости, Лукашенко уточнил: решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Волгограде.

«Первые позиции «Орешника» будут у нас. Это такие же ракеты, такие же удары — только без ядерных боеголовок, без заражения земли и воздуха. Это оружие будет стоять в Беларуси до конца года», — отметил Лукашенко.

По его словам, размещение комплекса не делает страну целью для удара, а подобные опасения «навязываются извне». Лукашенко утверждает, что ядерные державы «никогда не подвергались агрессии» и охарактеризовал появление «Орешника» как средство сдерживания. Впрочем, белорусский лидер лукавит: Пакистан и Индия, обе ядерные державы, подвергались нападениям.

Лукашенко также утверждает, что якобы предупредил американских официальных лиц: если кто-либо попытается проникнуть на территорию Беларуси без разрешения, ответ будет «мгновенным и жестким». При этом он заверил, что все ядерные вооружения хранятся строго по международным стандартам, а сам «Орешник» будет применяться без ядерной начинки.

Минск не стал раскрывать, где именно будет размещена российская система, однако сам факт ее дислокации уже породил опасения как в Киеве, так в Варшаве и Вильнюсе — все эти города, а также большая часть Балтии находятся в радиусе поражения ракеты.

Россия впервые задействовала «Орешник» в ноябре 2024 года при ударе по украинскому Днепру. Тогда Владимир Путин заявил, что это был ответ на применение Киевом западных ракет дальнего действия по российским объектам. С тех пор, по словам Кремля, система успешно проявила себя в боевых условиях, и ее серийное производство уже началось.

Военные эксперты полагают, что «Орешник» представляет собой модернизированную версию ракеты РС-26 «Рубеж» — проекта начала 2010-х годов. Точные характеристики системы остаются засекреченными, а ее соответствие международным соглашениям не подтверждено.



