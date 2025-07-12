Во Франции подписано соглашение о создании нового государства под названием Новая Каледония. Документ закрепляет особый статус заморской территории и был согласован в ходе переговоров между представителями политических движений архипелага и французскими властями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников переговоров.

Стороны представляли политические движения, ранее придерживавшиеся противоположных взглядов на будущее заморской территории. Несмотря на разногласия, они пришли к компромиссу и подписали документ, положивший начало новому статусу Новой Каледонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал достигнутое соглашение «историческим». В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он отметил, что переговоры с избранными представителями островов длились десять дней.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что создается «уникальная организация», которая будет закреплена в Конституции Франции.

По информации Politico, речь идет о создании частично зависимого государства, которое получит автономию и сможет развивать собственную международную политику.

Газета Les Nouvelles Calédoniennes сообщает, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство. Им будет предоставлено право на двойное гражданство и, соответственно, два паспорта — французский и новокаледонский.

Прежде чем соглашение вступит в силу, его должен утвердить французский парламент. После этого документ будет вынесен на референдум в самой Новой Каледонии.

Politico уточняет, что часть политических сил выступала за полную независимость архипелага, в то время как другие настаивали на сохранении связей с Францией. Подписанный документ стал компромиссом: речь идет не об отделении, а об автономии в рамках новой модели.

Массовые протесты в Новой Каледонии вспыхнули в мае 2024 года после того, как власти Франции предложили расширить избирательные права для французов, живущих на островах. Противники законопроекта заявили, что это усилит влияние Парижа и снизит политический вес коренных народов.

Протесты переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. Погибли несколько человек, более 300 получили ранения. Во Франции был введен режим чрезвычайного положения, к подавлению беспорядков привлекли вооруженные силы. Ситуация стала настолько острой, что президент Макрон лично посетил острова.

Новая Каледония была аннексирована Францией в 1853 году. В 1957-м коренной народ — канаки — получил французское гражданство. С 2018 по 2021 год на островах прошли три референдума о независимости. Во всех случаях большинство проголосовало за сохранение связей с Францией, но последнее голосование было бойкотировано многими представителями коренного населения.