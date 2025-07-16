Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал к убийству президента Сирии Ахмеда аш-Шара на фоне обострения конфликта в провинции Эс-Сувейда. Заявление прозвучало вслед за аналогичным призывом министра по делам диаспоры Амихая Чикли.

В своем видеообращении Бен-Гвир заявил, что еврейскому государству «нельзя вести переговоры» с соседней страной, а «единственное решение — это устранить аль-Джулани [президента Сирии Ахмеда аш-Шара — ред.]».

Заявление израильского министра прозвучало на фоне попыток США снизить напряженность. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, израильские удары по сирийским объектам стали следствием «недопонимания» между двумя странами.

Рубио подчеркнул в среду стремление США к стабилизации, заявив в Овальном кабинете: «Мы движемся к реальной деэскалации, чтобы помочь Сирии построить стабильное будущее». Он упомянул сообщения о перемирии в Сирии, выразив надежду на прогресс в ближайшие часы.

Израильская агрессия, включая удары по штаб-квартире сирийского генштаба, усилили напряженность, вызвав протесты израильских друзов.

Во вторник израильский министр по делам диаспоры Амихай Чикли выступил с прямым призывом к убийству президента Сирии Ахмеда аш-Шара. Он опубликовал сообщение в соцсети X, в котором отождествил сирийского лидера с палестинским движением ХАМАС и заявил: «Если он выглядит как ХАМАС, говорит как ХАМАС и действует как ХАМАС, то он и есть ХАМАС».

В провинции Эс-Сувейда вспыхнули вооруженные столкновения между друзскими формированиями и арабскими племенами. Конфликт начался с захвата автомобилей, принадлежавших бедуинам, и перерос во взаимные захваты заложников.

В результате боев погибло не менее 30 человек, более 100 получили ранения. В ответ сирийские министерства обороны и внутренних дел направили в регион дополнительные силы. Однако колонны сирийских военных подверглись нападениям. Погибли 18 солдат, еще 9 были взяты в плен.

После этого армия Израиля нанесла серию авиаударов по подразделениям сирийской армии и МВД, направленным в провинцию Эс-Сувейда.