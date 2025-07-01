Глава организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой. По данным источника РБК, Шыхлински в настоящее время находится на допросе.

Сын и заместитель Шыхлински — адвокат Мутвалы Шыхлински — рассказал РБК, что его отец проходит свидетелем по делу братьев Сафаровых. Он утверждает, что их задержали сотрудники ФСБ на улице Сулимова, когда они подъехали к месту парковки.

«Подъезжают сотрудники ФСБ в масках и начинают направлять пистолет и разбивать ломами окна автомобиля. Нас повалили на пол, и я начал кричать, что я и мой отец имеем адвокатский статус, и спрашиваю, на каком основании нас задерживают», — сообщил Мутвалы Шыхлински.

Оба были погружены в автозак и увезены, как выразился сын, «в неизвестном направлении». Позднее Мутвалы был отпущен, а его отец доставлен в Следственный комитет. Он также отметил, что они с отцом занимаются адвокатской практикой и участвуют в общественной деятельности.

Ранее стало известно, что Шахин Шыхлински уже был допрошен в ходе рейда в Екатеринбурге, связанного с массовыми задержаниями азербайджанцев. Тогда были убиты братья Сафаровы, подозреваемые в участии в убийстве 2001 года, и еще двое человек получили тяжелые ранения. Пятеро задержанных были отправлены в СИЗО по обвинению в участии в серии преступлений.

Азербайджанская сторона резко отреагировала на действия российских силовиков.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о пытках и особо жестоком убийстве, а власти отменили культурные мероприятия с участием российских учреждений. Парламентская делегация страны также отменила визит в Москву.