Китайские компании придумали способ обходить пошлины Дональда Трампа. Фирмы все чаще переоформляют страну происхождения продукции, указывая в качестве производителя третьи страны, например, Малайзию, Индонезию или Лаос, пишет Financial Times (FT).

В китайских соцсетях, включая Xiaohongshu, растет число предложений по так называемому «отмыванию происхождения». Такие объявления обещают: «США ввели пошлины на китайские товары? Отправьте их через Малайзию — мы оформим документы, и все пройдет как юго-восточная продукция».

Согласно американскому законодательству, страна происхождения определяется по принципу «существенной переработки», то есть значительного изменения товара. Однако многие компании предлагают обходные пути: переупаковка в Малайзии, оформление новых сертификатов и последующая отправка в США. Представители китайских логистических компаний признают, что сотрудничают с фабриками в третьих странах, которые выдают нужные документы.

Эта практика вызывает тревогу у соседей Китая, которые не хотят становиться перевалочными пунктами для экспорта товаров фактически направляемых в Америку.

Южная Корея сообщила, что только в первом квартале 2025 года выявила поддельные сертификаты на товары на сумму $21 млн. Вьетнам и Таиланд также усиливают проверки, опасаясь последствий за соучастие в обходе американских тарифов.

Производители в Китае, например, в Дунгуане, признаются, что работают через посредников, предлагающих «серые схемы» всего за 5 юаней (примерно $0,70) за килограмм груза. Это позволяет им сохранять доступ к американскому рынку, несмотря на рост пошлин. В последние недели тарифы Трампа против китайского рынка достигли 245%, хотя в большинстве случаев они все же ограничены 125%.

Как отмечает газета, США и страны Юго-Восточной Азии усиливают контроль, пытаясь остановить массовую фальсификацию происхождения продукции. Однако при существующем спросе и масштабе схем бороться с этим становится все сложнее — проверить, действительно ли товар сделали в Малайзии, а не в Китае, фактически невозможно. Для этого США придется напрямую связываться со всеми заводами в Малайзии либо вводить систему чипов для товаров, произведенных вне Китая.



