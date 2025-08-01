Президент США Дональд Трамп 1 августа ввел новые таможенные тарифы от 15% до 50% в отношении более чем 60 стран мира. Турция оказалась среди государств с наименьшими пошлинами, что демонстрирует ее статус надежного торгового партнера в глазах американской администрации, сообщает Министерство торговли.
Это создает значительное преимущество для Турции по сравнению с азиатскими и латиноамериканскими странами, которые столкнулись с гораздо более высокими ставками. Наиболее пострадали Канада с ростом тарифов с 25% до 35%, Мексика с планируемым увеличением до 50% в течение 90 дней, Швейцария с 39% и Бразилия с тарифами до 50%.
США также ввели 50% пошлины на изделия из меди, стали и алюминия, однако тарифы распространяются только на медные трубы и кабели. Рафинированная медь, руда и концентраты не подпали под действие новых пошлин. Такие селективные меры привели к падению цен на американском медном рынке и образованию избыточного предложения.
Между турецкими и американскими властями продолжаются интенсивные переговоры на дипломатическом и техническом уровнях по тарифам в стратегических секторах. Переговоры направлены на получение еще более низких ставок для Турции, особенно в сталелитейной, автомобильной и медной отраслях. В рамках контактов также ведется работа по обеспечению льгот для текстильной и швейной промышленности страны.
Приоритетом Турции остается обеспечение внешней торговли с США в предсказуемых, справедливых и устойчивых рамках. Турция входит в число стран с позитивно развивающимся переговорным процессом, что демонстрирует укрепление взаимного диалога и сотрудничества в двусторонних торговых отношениях.