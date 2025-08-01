Президент США Дональд Трамп 1 августа ввел новые таможенные тарифы от 15% до 50% в отношении более чем 60 стран мира. Турция оказалась среди государств с наименьшими пошлинами, что демонстрирует ее статус надежного торгового партнера в глазах американской администрации, сообщает Министерство торговли.

Это создает значительное преимущество для Турции по сравнению с азиатскими и латиноамериканскими странами, которые столкнулись с гораздо более высокими ставками. Наиболее пострадали Канада с ростом тарифов с 25% до 35%, Мексика с планируемым увеличением до 50% в течение 90 дней, Швейцария с 39% и Бразилия с тарифами до 50%.

США также ввели 50% пошлины на изделия из меди, стали и алюминия, однако тарифы распространяются только на медные трубы и кабели. Рафинированная медь, руда и концентраты не подпали под действие новых пошлин. Такие селективные меры привели к падению цен на американском медном рынке и образованию избыточного предложения.